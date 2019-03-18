Чемпион мира и Европы боксер Хижняк отметил помощь президента НОК в подготовке к соревнованиям

Стипендия от Сергея Бубки идет на приобретение экипировки для тренировок, медикаментов и витаминов.

Чемпион мира и Европы по боксу Александр Хижняк поблагодарил президента НОК Украины Сергею Бубке за постоянную поддержку ведущих спортсменов страны.

"По его инициативе мне,как спортсмену,члену национальной сборной команды Украины по боксу,на подготовку к лицензионным турнирам выделена специальная стипендия, - отметил спортсмен в посте в социальной сети Facebook.

Это позволит приобрести экипировку для тренировок ,медикаменты и витамины,которые нужны для восстановления организма после изнурительных тренировок и соревнований!"

Александр Хижняк является чемпионом мира и Европы (оба титула завоевал в 2017 году), а также бронзовым призером Первых Европейских игр Баку-2015.Также спортсмен выиграл золотую медаль чемпиона Украины-2016. Выступает в среднем весе (до 75 кг).