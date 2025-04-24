Зеленский отметил то, что Украине хотелось бы добиться мира через силу.

США остаются сильным стратегическим партнером Украины. Это особенно полезно, когда речь заходит о давлении на Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Ben Shapiro Show.

"Мы считаем США сильным стратегическим партнером с влиянием, и нам бы очень хотелось добиться мира через силу. Это было бы полезно в отношении России. Чтобы сила была направлена на Россию, потому что она является агрессором", - сказал он.

Зеленский добавил, что он уважает то, что президент США Дональд Трамп пытается добиться мира. Тем не менее он подчеркнул, что Украина не виновата в войне. По его словам, украинцам больно слышать обвинения в том, что Киев начал этот конфликт, а не Россия.

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"Я очень уважаю тот факт, что он ищет мир. Это его подход. Но вы не должны говорить, что Украина начала эту войну. Я считаю, что нашим людям больно это слышать. Вот почему мы так отреагировали", - ответил Зеленский.

Трамп и война в Украине - важные новости

Ранее президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений об Украине. В частности, он заявил, что Штаты оказывают "много давления" на Россию. Также он считает, что есть большой прогресс по прекращению войны.

Кроме того, Трамп говорил, что верит в то, что российский диктатор Владимир Путин прекратит удары по Украине. Это заявление прозвучало во время его встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стьоре в Белом доме.

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