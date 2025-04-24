В Вашингтоне также хотят, чтобы Россия вернула Украине оккупированные Россией территории в Харьковской области.

США собираются потребовать от России признать право Украины на собственную армию и оборонную промышленность в рамках соглашения по завершению войны. Об этом сообщает Bloomberg ссылаясь на источники, которые знакомы с ходом обсуждений в Вашингтоне.

Отмечается, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф может поднять этот вопрос во время следующей встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

В агентстве подчеркнули, что согласие позволить Украине иметь собственную армию означало бы то, что Путину придется отказаться от своей цели по демилитаризации страны. Более того, это признак, что администрация Трампа готова добиваться некоторых уступок от Москвы, а не только от Киева, чтобы завершить войну.

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В агентстве добавили, что США также хотят, чтобы Россия вернула Украине контроль над Запорожской АЭС, которую она захватила в начале полномасштабного вторжения. По словам источников, после этого объект планируют передать под контроль Вашингтона, чтобы снабжать энергией обе стороны. Тем не менее детали американского плана все еще могут измениться.

Кроме того, источники рассказали журналистам, что США хотят обеспечить Украине проход через Днепр и вернуть оккупированные Россией территории в Харьковской области. Путин же требует признать Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области территориями РФ, хотя россиянам так и не удалось оккупировать эти регионы полностью.

Переговоры о завершении войны - важные новости

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украине придется пойти на определенные уступки во время переговоров с Россией. По его словам, мир должен быть таким, чтобы ни одна сторона не считала себя победителем.

Кроме того, в France24 писали, что российский диктатор Владимир Путин хочет прямых переговоров с Украиной. Журналисты выяснили, почему это ловушка.

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