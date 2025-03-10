Трамп шантажирует Зеленского поставками оружия, добиваясь проведения выборов в Украине.

США не планируют возобновлять поставки помощи Украине, пока президент Владимир Зеленский не уйдет в отставку.

"Дональд Трамп шантажирует Зеленского поставками оружия, добиваясь его ухода с поста президента и проведения выборов в Украине", - пишет BILD.

Как отмечается в статье, ранее издание Politico писало, что американские чиновники уже встречались с политическими противниками Зеленского — Юлией Тимошенко и Петром Порошенко, чтобы обсудить с ними возможные выборы.

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Пр этом политолог Томас Йегер в интервью BILD предположил, что Трамп хочет свести счеты с Зеленским за отказ предоставить компромат на Хантера Байдена в 2020 году. Путина также не устраивает кандидатура Зеленского, который бросает ему вызов уже более трех лет.

"Я полагаю, что министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал на встрече со своим американским коллегой Марко Рубио три недели назад: "С Зеленским ничего сделать нельзя", - отмечает Йегер.

В то же время Йегер предупреждает, что возможные новые выборы в Украине будет сложно организовать, "и это будет идеальной возможностью для Путина манипулировать их результатом".

Помощь США Украине

NBC News писало, что подписанного соглашения по полезным ископаемым между Вашингтоном и Киевом будет недостаточно для возобновления помощи и обмена разведданными с Украиной. Он хочет от президента Украины Владимира Зеленского готовности пойти на уступки, в том числе территориальные. Трамп также хочет, чтобы Зеленский сделал некоторые шаги к выборам в Украине и, возможно, к уходу с поста лидера своей страны

Также СМИ сообщали что Украина на переговорах в Саудовской Аравии попытается убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку. и с этой целью намерена предложить частичное прекращение огня с Россией.

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