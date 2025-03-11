Все, от ссоры в Овальном кабинете до заигрывания с Москвой, является частью плана, написанного Келлоггом в апреле прошлого года.

Решение США прекратить поставки оружия и разведданных Украине, а также ссора Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете вызвали понятное возмущение среди западных союзников. Однако, возможно, им не стоит удивляться, пишет The Telegraph.

"Тактика Трампа по подчинению Украины и принуждению ее к мирным переговорам следует тщательному плану, написанному и опубликованному прошлым летом спецпосланником Китом Келлоггом, который указывал, что сокращение военной помощи Украине может быть использовано для принуждения Киева к переговорам", - пишет издание.

Время остановить убийства

Что говорится в плане

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США планируют достигнуть прекращения огня и урегулирования конфликта путем переговоров. США продолжат вооружать Украину и укреплять ее оборону. Однако будущая американская военная помощь потребует от Украины участия в мирных переговорах с Россией.

Что происходит на самом деле

Эта часть плана сбылась фактически именно так, как и сказал Келлог. Трамп начал мирные переговоры с Путиным, а затем пригласил за стол переговоров Владимира Зеленского.

Оружие лилось рекой, пока Киев и Вашингтон вырабатывали сделку по минералам. Но после драматической ссоры в Овальном кабинете Трамп обвинил Зеленского в неготовности прекратить войну. Впоследствии США прекратили поставки оружия в Украину обмен разведданными.

Как сам Келлог выразился на прошлой неделе , сокращение поставок оружия и обмена разведданными сродни "удару мула по носу палкой".

Никакого членства в НАТО

Что говорится в плане

Чтобы убедить Путина присоединиться к мирным переговорам, президент Байден и другие лидеры НАТО должны предложить отложить членство Украины в НАТО на длительный период в обмен на всеобъемлющее и проверяемое мирное соглашение с гарантиями безопасности.

Что происходит на самом деле

Эта уступка была сделана Путину еще до переговоров с Трампом. На встрече НАТО в Брюсселе Пит Хегсет, министр обороны США, заявил: "Соединенные Штаты не верят, что членство в НАТО для Украины является реалистичным результатом урегулирования путем переговоров".

Суверенитет Украины

Что говорится в плане

Украину не попросят отказаться от цели вернуть всю свою территорию, но она согласится использовать дипломатию, а не силу, и прорыв не произойдет до того, как Путин покинет свой пост.

Что происходит на самом деле

Эта ситуация тоже разворачивается именно так, как предвидел Келлог в своем плане. Американские официальные лица один за другим выступили с заявлением о том, что Украина должна уступить территорию России в качестве платы за мир.

Российские санкции

Что говорится в плане

Соединенные Штаты и их союзники обязуются полностью снять санкции против России и нормализовать отношения только после того, как она подпишет мирное соглашение, приемлемое для Украины.

Что происходит на самом деле

За кулисами, как сообщается, официальные лица США призывают союзников составить планы по смягчению санкций против Москвы, как только прекратятся боевые действия. По данным Reuters, Вашингтон уже обдумывает, как быстро снять карательные меры с ряда российских организаций и лиц.

Долгосрочная безопасность

Что говорится в плане

Соединенные Штаты могли бы реализовать согласованную сделку с условиями, соответствующими интересам США и Украины. Часть ее должна включать положения, в которых устанавливается долгосрочная архитектура безопасности для обороны Украины.

Что происходит на самом деле

Многие считают, что этот раздел — обещание вооружить Украину до отказа, если Россия не сможет договориться или не выполнит условия какой-либо возможной сделки. Он также включает ряд гарантий безопасности, которые определенно не предлагались Украине Вашингтоном.

США и война в Украине - последние новости

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки в рамках любого мирного соглашения.

Он также сообщил, что США могут снять запрет на поставки оружия и разведывательных данных Украине, если переговоры украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии пройдут успешно.

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