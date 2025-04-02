Экс-глава Пентагона: Путин понимает только силу, Трамп это скоро осознает

Бывший топ-чиновник США отметил, что российскому диктатору нельзя доверять.

Правителю России Владимиру Путину нельзя доверять. Он понимает только силу. Президенту США Дональду Трампу стоило бы сосредоточиться на усилении НАТО, а не дружбе с российским диктатором, заявил в интервью Foreign Policy бывший глава Пентагона и ЦРУ Леон Панетта.

Экс-министр обороны США убежден, что союзники НАТО смогут продолжать работать вместе и развивать как ресурсы, так и вооружение с Соединенными Штатами или без них. Зато Трамп публично убеждает, что Америке необходима Гренландия.

"Вместо того, чтобы президент Трамп искал Гренландию, для нашей национальной безопасности было бы гораздо больше смысла, если бы он решительно поддерживал альянс НАТО. Это было бы гораздо важнее для нашей безопасности, особенно когда речь идет об угрозе со стороны России", - отметил он.

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Панетта поделился, что видел разведывательные данные о Путине, когда был министром обороны и директором ЦРУ. Он говорит:

"Суть заключается в том, что Путину никогда нельзя было доверять - никогда ему не доверяли. Фундаментальная цель Путина - подорвать Соединенные Штаты Америки и подорвать демократии в мире. Он не тот, кто ответит на "очень прошу". Единственное, что на самом деле понимает Путин, это сила. В конце концов, президент Трамп поймет это, как и любой другой президент, которому приходилось иметь дело с Путиным".

Панетта также отметил, что существует много путаницы и неопределенности относительно того, какой именно является стратегия Трампа по нацбезопасности США. Он говорит, что пошлины улучшат экономику, а его отношения с Путиным каким-то образом могут привести к миру. Впрочем, пока ничего из этого не работает - даже его переговоры с Ираном.

Трамп критикует Путина - что предшествовало

С момента вступления в должность в январе Трамп намеревался быстро закончить войну в Украине, но этого не произошло. Его недавние комментарии о Путине отражают его растущее разочарование в связи с отсутствием прогресса в вопросе о прекращении огня. "Если РФ и я не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития в Украине, и если я считаю, что это вина России... я собираюсь установить вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из РФ", заявил он.

Трамп сказал, что он очень зол после того, как российский диктатор раскритиковал авторитет президента Украины Владимира Зеленского.

Позже Трамп повторил, что он разочарован Путиным, но добавил: "Я думаю, мы достигаем прогресса, шаг за шагом".

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