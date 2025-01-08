'Выживает сильнейший': во Франции спрогнозировали, может ли Трамп вторгнуться в Гренландию

Жан-Ноэль Барро уверен, что ЕС не позволит Трампу вторгнуться в Гренландию.

В Европе активно обсуждают намерения новоизбранного президента США Дональда Трампа получить контроль над Гренландией. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что ЕС не позволит республиканцу вторгнуться на остров, сообщает Politico.

"Не может быть и речи о том, что Европейский Союз позволит другим странам атаковать свои суверенные границы, кем бы они ни были", - сказал он в эфире французского радио.

Барро подчеркнул, что не верит в то, что Трамп действительно вторгнется в Гренландию.

Видео дня

"Если вы спрашиваете меня, думаю ли я, что США вторгнутся в Гренландию, мой ответ - нет. Но вступили ли мы в период времени, когда выживает сильнейший? Тогда мой ответ - да", - заявил он.

Трамп и Гренладния - что нужно знать

Напомним, что в декабре 2024 года новоизбранный президент США Дональд Трамп высказал свои претензии на Гренландию. Он заявил, что хочет получить контроль над островом для целей национальной безопасности и свободы во всем мире.

Во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго Трамп поставил под сомнение право Дании на Гренландию. По его словам, "люди на самом деле даже не знают, имеет ли Дания какое-то законное право на Гренландию".

Кроме того, сын новоизбранного президента США Дональд Трамп-младший решил совершить короткий визит в Гренландию. Он собирается провести на острове всего один день, чтобы снять там видео для своего блога.

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