Вроде бы поездка носит частный характер, но местные политики уже напряглись.

Сын избранного президента США Дональд Трампа-младший решил совершить короткий визит в Гренландию, претензии на которую ранее выдвинул его отец. Об этом сообщает Associated Press.

Младший Трамп собирается провести на острове всего один день, чтобы снять там видео для своего блога. В его планах нет никаких встреч с местными чиновниками или политическими деятелями, частно рассказал журналистам информированный источник.

Сам факт запланированной поездки накануне уже подтвердил и президент Трамп. По его словам, островитяне якобы поддерживают трампистское движение MAGA (Make America Great Again - Сделаем Америку Великой Снова)

Видео дня

"Я слышу, что жители Гренландии - MAGA. Мой сын, Дон-младший, и различные представители поедут туда, чтобы посетить некоторые из величайших мест и достопримечательностей. Гренландия - невероятное место, и люди получат огромную пользу, если и когда она станет частью нашей страны. Мы будем защищать его и лелеять его от очень порочного внешнего мира. Сделаем Гренландию Великой Снова!" - написал новоизбранный президент.

Датская телекомпания DR со ссылкой на министра иностранных дел Гренландии Минингуака Клейста сообщила, что Трамп-младший прибудет во вторник с частным визитом, и нет никаких запросов о встрече с правительством Гренландии.

Также в понедельник Илон Маск, близкий советник новоизбранного президента США, заявил на платформе X, что "народ Гренландии должен решить свое будущее, и я думаю, что они хотят быть частью Америки!"

Депутат парламента Гренландии Аая Хемниц написала в Facebook, что народ Гренландии должен лучше говорить "нет" новоизбранному президенту США.

"Невероятно, что некоторые могут быть настолько наивными, чтобы думать, будто счастье заключается в том, что мы становимся американскими гражданами", - написала она и добавила, что не хочет быть частью "горячих мечтаний Трампа о расширении его империи".

Трамп задумался о расширении территорий США

Как писал УНИАН, в декабре Дональд Трамп повторил свои давние претензии на Гренландию - самый большой остров Земли, который является автономной частью Дании. По его словам, владение и контроль над Гренландией "является абсолютной необходимостью" для интересов США.

Также он озвучил претензии и на Панамский канал. По мнению Трампа, Панама злоупотребляет тем, что контролирует важный канал, в свое время построенный американцами.

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