Экс-руководители Пентагона считают, что действия Трампа подрывают национальную безопасность.

Пять бывших министров обороны США осудили "безрассудное" увольнение президентом Дональдом Трампом главы Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна и других старших офицеров. В письме они призвали Конгресс прекратить любое утверждение их преемников, пишет Reuters.

Экс-руководители Пентагона также обвинили Трампа в стремлении сделать аполитичную армию США инструментом партийной политики и использовании этих увольнений, чтобы "устранить правовые ограничения власти президента".

Письмо подписали четыре министрами обороны, которые служили в администрациях, когда страну возглавляли демократы Билл Клинтон, Барак Обама и Джо Байдена. Это Уильям Перри, Леон Панетта, Чак Хейгел и Ллойд Остин.

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Также, сообщает агентство, под письмом есть подпись генерала морской пехоты в отставке Джеймса Мэттиса, который был главой Пентагона при Трампе с 2017-го по 2019 год.

"Действия президента Трампа подрывают наши полностью волонтерские силы и ослабляют нашу национальную безопасность... Нам, как и многим американцам, включая многих военных, остается сделать вывод, что этих лидеров увольняют по чисто партийным причинам", - цитирует письмо издание.

Агентство напомнило, что нынешний министр обороны Пит Гегсет ранее говорил, что Браун был почетным человеком, но "на данный момент он не является подходящим". Он подчеркивал, что Трамп имел право выбирать собственную команду.

Подписанты призвали Палату представителей и Сенат провести слушания, чтобы оценить, какие последствия для национальной безопасности имеют увольнение Трампа.

В письме бывшие министры также предупредили, что действия Пентагона могут удержать американцев от выбора военной жизни, если их карьеру будут оценивать через призму партийной политики.

"Мы пишем, чтобы призвать Конгресс США привлечь господина Трампа к ответственности за эти опрометчивые действия и полностью выполнить свои обязанности конституционного надзора", - написали они.

Авторы письма просят сенаторов не подтверждать любые новые кандидатуры Министерства обороны, включая кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Дэна Кейна, которого Трамп хочет назначить на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов.

Увольнение в Пентагоне: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, 22 февраля Дональд Трамп уволил председателя Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна. Браун стал первым с 2007 года руководителем Объединенного комитета, который не отработал полный срок, который у него должен был закончиться в 2027 году. Президент США объявил, что Браун будет заменен на генерал-лейтенанта ВВС в отставке Дэна Кейна.

Также сообщалось, что министр обороны США Хэгсет хочет уволить генералов и офицеров, которые выступили с заявлениями вопреки политике президента Дональда Трампа. В частности, говорилось, что под сокращение могут попасть высокопоставленные военные, которые работали с экс-министром обороны Остином над продвижением программ разнообразия, равенства и инклюзивности.

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