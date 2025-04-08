'Это и есть лидерство': у Путина похвалили Трампа за введение пошлин

По словам Дмитриева, лидеры стран, которых затронули новые пошлины США, "выстроятся в очередь", чтобы поговорить с американским лидером.

Спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что президент США Дональд Трамп проявил свое лидерство, введя новые американские пошлины. Такое мнение он высказал на своей странице в соцсети X.

"Было бы просто игнорировать раздувающийся долг в более чем 30 трлн долларов и растущий торговый дефицит, как это делали прошлые президенты. Просто переложить эту проблему на плечи будущих поколений. Но Трамп предпринимает смелые шаги, чтобы остановить банкротство США, вернуть рабочие места, стимулировать инвестиции и восстановить экономику. Это и есть лидерство", - написал Дмитриев.

Также спецпредставитель Путина добавил, что лидеры стран, которых затронули новые пошлины США, "выстроятся в очередь", чтобы поговорить с американским лидером и заключить новые сделки.

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Напомним, что 6 апреля Дмитриев говорил о том, что на следующей неделе могут состояться новые переговоры между РФ и США. По его словам, Москва видит "первые уважительные шаги со стороны Вашингтона".

Торговая война Трампа - другие новости

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что почти 70 стран обратились к Вашингтону с просьбой помочь восстановить баланс в мировой торговле после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин. Он надеется, что Японии будет предоставлен приоритет.

Кроме того, The Washington Post со ссылкой на два источника писало, что миллиардер Илон Маск прямо просил Трампа отменить новые пошлины. Отмечается, что он пытался обойти ключевых советников президента в этом вопросе, но его попытки были неудачными.

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