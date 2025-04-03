Отчаянно хочет понравиться Путину: в Newsweek выяснили, почему РФ избежала пошлин Трампа

Даже американские политики возмущены решением Трампа.

Вчера, 2 апреля, президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин, которые затронут почти все страны мира. Интересно то, что Россия не вошла в список, но этому есть объяснение, пишет Newsweek.

Отмечается, что в Белом доме неоднократно говорили о том, что США почти не торгуют с РФ из-за введенных санкций против Москвы. Тем не менее аналитики считают, что отсутствие России в списке стран, к которым применятся взаимные тарифы Трампа, является упущением.

"Я думаю, это просто подчеркивает, что Трамп отчаянно пытается понравиться Путину. Странно на многих уровнях", - сказал журналистам стратег по развивающимся рынкам из BlueBay Asset Management Тимоти Эш.

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В издании напомнили, что при администрации Джо Байдена США ввели жесткие санкции против России за полномасштабное вторжение Кремля в Украину. Еще до вступления Трампа в свою нынешнюю должность были опасения, что нынешний президент США ослабит давление на Москву.

"Мы не торгуем с Россией и Беларусью из-за санкций", - говорил министр финансов США Скотт Бессант.

Недавно Трамп предупредил о том, что собирается ввести пошлины против РФ, если российский диктатор Владимир Путин будет мешать американскому плану по завершению войны в Украине. Тем не менее исключение России из списка стран, к которым будут применяться новые тарифы, вызывает критику даже со стороны американских политиков.

Например, The Lincoln Project, антитрамповская организация, основанная бывшими республиканскими стратегами, в своем заявлении намекнула, что так Трамп подтвердил то, что больше склоняется к РФ, чем к Украине, которая присутствует в списке, подчеркнули в издании.

Бывший лидер демократического большинства в законодательном собрании округа Саффолк в Нью-Йорке Джон Купер написал на своей странице в соцсети X:

"Кто-нибудь может мне объяснить, почему Россия - почти единственная страна, если не ЕДИНСТВЕННАЯ, которая освобождена от тарифов Трампа?"

Кроме того, решением Трампа возмущен бывший посол США в России Майкл Макфол. Он добавил, что американский народ должен получить этому объяснение. Республиканец Адам Кинзингер также был удивлен тем, что к РФ не будут применяться взаимные тарифы США.

В издании напомнили, что Трамп ввел минимальные 10% тарифы на американский импорт из 180 стран. Также были введены ответные пошлины на товары из других стран и регионов, включая Европу, Японию и Китай.

Торговая война Трампа - важные новости

Ранее Китай пригрозил ответом на "издевательские" пошлины президента США Дональда Трампа. В Министерство торговли Китая заявили, что решение американского лидера является "типичной односторонней практикой запугивания".

Кроме того, в Reuters писали, что Трамп "перепугал" рынки новыми пошлинами. В это же время инвесторы обратили свое пристальное внимание на облигации, золото и иену.

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