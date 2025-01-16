Канада собирается ввести пошлины на товары из США на $105 миллиардов, - Bloomberg

Ответные пошлины охватят почти треть стоимости продукции, которую Канада покупает у США.

В Канаде составили список товаров американского производства на сумму 150 миллиардов канадских долларов (105 миллиардов долларов США), которые страна собирается обложить пошлинами, если новоизбранный президент США Дональд Трамп первым введет пошлины на канадские товары.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированного чиновника.

Отмечается, что этот список является предварительным. Канада собирается задействовать его только в том случае, если администрация Трампа сделает первый шаг.

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По словам чиновника, в этот список могут добавить дополнительные тарифы из Канады. Тем не менее все зависит от действий администрации Трампа.

В агентстве напомнили, что после того как Трамп в 2018 году ввел тарифы на канадскую сталь и алюминий, Канада ответила пошлинами на различные товары, произведенные в США, включая виски и стиральные машины.

Кроме того, за 12 месяцев по ноябрь Канада импортировала товаров из США на сумму 487 миллиардов канадских долларов, поэтому ответные пошлины охватят почти треть стоимости продукции, которую Оттава покупает у Вашингтона, добавили в агентстве.

Трамп собирается обложить Канаду пошлинами

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал значительно повысить пошлины на товары из Канады уже с первого дня работы своей администрации. Помимо этого будущий глава Вашингтона отметил, что это также коснется товаров из Мексики и Китая.

В CNN отметили, что это решение может привести к резкому увеличению расходов для американского бизнеса и потребителей.

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