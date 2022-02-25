Блок НАТО должен предпринимать более конкретные шаги и не ограничиваться заявлениями по Украине.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Анадолу.
Турецкий лидер отметил, что, к сожалению, Евросоюз и все те, кто придерживается прозападных взглядов, до сих пор не продемонстрировали серьезной и решительной позиции по украинскому вопросу.
"Только и делают, что выступают с множеством советов в адрес Украины. Конкретных шагов нет. Советы озвучиваются по сей день. На сегодняшнем саммите НАТО будут обсуждены шаги по данному вопросу", - сказал турецкий президент.
Эрдоган подчеркнул, что сегодняшний саммит лидеров НАТО не должен превращаться в "радугу осуждений".
"Сегодня мы ознакомимся с позицией участников саммита Североатлантического альянса. Позиция Турции [по ситуации в Украине] предельно ясная. Думается, что блок НАТО должен придерживаться более четкой позиции. Мы довели свою позицию до генсека Йенса Столтенберга", - сказал президент.