Президент Турции констатировал, что лидеры западных государств не смогли остановить Путина.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал обострение на украинских границах.

"Макрон побывал в Москве, результат известен. Далее направился Шольц, картина также общеизвестна. Заявлялось о скорых переговорах Байдена. Фактически результата нет. Если анализировать ситуацию с точки зрения государств и структур, но на переднем плане остается лишь НАТО. Думаю, что блоку НАТО нужно наконец определить четкую позицию, предпринять все необходимое. А то, все только и делают, что говорят, а реальных шагов нет", - сказал президент Турции в интервью Milliyet.

По его словам, ситуация у границ Украины может быть критической. Комментируя скопление там российских войск, он сказал:

"Для того, чтобы предугадать дальнейшее развитие событий, не нужно быть пророком"

При этом Эрдоган уточнил, что для Анкары важна как Украина, так и Россия.

"Мы не можем отказаться от обоих стран. У нас есть и политические, и военные, и экономические отношения с Россией. У нас есть и политические, военные и экономические отношения с Украиной. Если вы скажете "Откажитесь от Украины", мы не сможем, если вы скажете "Откажитесь от России", мы тоже не сможем, потому что интересы нашей страны тут очень продвинуты", - отметил турецкий лидер.

По его словам, Киеву и Москве нужно как можно скорее вернуться за стол переговоров.

"Мы не разделяем заявления, которые г-н Путин сделал в своем выступлении с решением признать сепаратистские режимы на востоке Украины. Конечно, как и по Крыму, отношение Турции было таким же. По сути, своим заявлением мы показали нашу позицию в отношении территориальной целостности Украины и заявили, что отвергаем эту позицию России", - уточнил Эрдоган.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп восхитился Путиным, назвав признание независимости республик "гениальным актом".

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