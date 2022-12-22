Депутаты-республиканцы настроены критично по вопросу военно-экономической помощи Украине.

Украина может столкнуться со сложностями при выделении американской военной помощи после того, как Республиканская партия возьмет под свой контроль Палату представителей в Конгрессе США через несколько недель. Об этом пишет издание The Hill.

Отмечается, что во время выступления президента Украины Владимира Зеленского перед Конгрессом в Палате представителей находилось лишь 86 из 213 депутатов-республиканцев.

Многие из них ссылались на плохую погоду, которая помешала им приехать в Вашингтон в преддверии Рождества. Однако часть депутатов была критична к самой идее выступления Зеленского.

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Так, республиканец Томас Мэсси написал в своем Твиттер, что не будет присутствовать на выступлении "украинского лоббиста". Другие республиканцы выразили недовольство расходами Америки на помощь Украине.

"Американские налогоплательщики платят, чтобы поддержать многие страны мира, но Америка фактически рушится на наших глазах. Это похоже на то, что американский народ каждый день насилуют руками избранных им лидеров", – написала в Твиттере республиканка Марджори Тейлор Грин.

По мнению авторов статьи, скептицизм республиканцев в отношении Зеленского, их сопротивление финансовой помощи Украине имеют "многослойное" основание.

"Некоторые члены вообще выступают против помощи, исходя из принципа "Америка прежде всего" или антивоенной философии. Другие поддерживают увеличение военной помощи, но меньше уровня экономической и гуманитарной помощи, а третьи считают, что американо-мексиканская граница должна иметь больший приоритет (финансирования – ред.), – пишет издание.

Республиканцы в Палате представителей также хотят выяснить, куда конкретно были потрачены выделенные Украине средства, и голосуют за аудит расходов. В этом месяце демократы уже заблокировали одну такую резолюцию.

"Большинство обеих партий в Палате представителей и Сенате поддерживают эти усилия (помощь Украине – ред.), но они не собираются этого делать, если у нас не будет подотчетности [и] прозрачности", — говорят республиканцы.

Сторонники Украины в Конгрессе уверены, что американская поддержка сохранится и после перестановок, ожидаемых по результатам прошедших в ноябре выборов. Но, вероятно, что следующие пакеты помощи могут выглядеть иначе, чем прошлые.

Визит Зеленского в Вашингтон и помощь Украине от США

В среду, 21 декабря, президент Зеленский неожиданно приехал в Америку, где провел переговоры с президентом Байденом и выступил перед депутатами Конгресса.

К этому визиту Белый дом приурочил выделение нового пакета военной помощи общей стоимость 1,85 млрд долларов. Изюминкой пакета стали комплексы ПВО Patriot.

Между тем в Вашингтоне уже работают над согласованием следующего пакета помощи, который может быть утвержден уже на этой неделе. Байден лично гарантировал, что Америка продолжит поддерживать Украину.

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