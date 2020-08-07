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Forbes рассказал, кто больше всех заработал на видео в TikTok

05:35, 07 августа 2020
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Первое место заняла 19-летняя Эдисон Рэй Истерлинг из американского штата Луизиана. Она за 12 месяцев, которые завершились 30 июня 2020 года, заработала с помощью TikTok около $5 млн. У нее более 54 млн подписчиков.

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Отмечается, что она заключила соглашения с производителем одежды American Eagle и интернет-сервисом Spotify, когда стала известна благодаря TikTok.

На втором и третьем местах сестры Чарли и Дикси Д'Амелио из Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Первая заработала $4 млн, вторая $2,9 млн.

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