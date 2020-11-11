На церемонии присутствовали европейские дипломаты, в том числе представители консульства Франции.

В среду, 11 ноября, на немусульманском кладбище в Джидде в Саудовской Аравии произошел взрыв во время церемонии памяти жертв Первой мировой войны.

Об этом сообщает France 24.

В Министерстве иностранных дел Франции заявили, что на церемонии присутствовали европейские дипломаты, в том числе представители консульства Франции. По их данным, взорвалось самодельное взрывное устройство.

«Франция решительно осуждает это трусливое, непростительное нападение», - заявили в МИД Франции.

В правительстве Греции сообщили, что в результате взрыва четыре человека получили «легкие ранения», в том числе гражданин Греции.

Террор во Франции

16 октября во Франции 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения отрубил голову учителю Самюэлю Пати за то, что тот показывал в школе карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда в качестве примера свободы слова. После этого президент страны Эммануэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами. Ряд исламских стран выразили свое недовольство риторикой Макрона.

29 октября произошло нападение на церковь во французской Ницце, которое президент Макрон назвал терактом. Там террорист отрезал голову женщине и тяжело ранил нескольких человек, двое из которых погибли.

После нападения в Ницце Макрон мобилизовал тысячи военных на охрану общественных объектов, в том числе церквей. Также во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы.

Во французском городе Лион 31 октября мужчина устроил стрельбу возле греческой церкви. В результате ранение получил священник.

Также полицейские во французском Авиньоне застрелили мужчину, который пытался напасть на них с ножом. Кроме того, в саудовском городе Джедда террорист с ножом напал на охранника консульства Франции.

3 ноября во Франции полиция задержала мужчину, ходившего в центре Парижа с мачете.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко