За несколько дней до инцидента Тегеран поделился с Москвой информацией о возможном крупном теракте.

Иран предупредил Россию о возможности проведения крупной "террористической атаки" перед массовым расстрелом в концертном зале "Крокус Сити Холл" возле Москвы в прошлом месяце, пишет Reuters со ссылкой на три ознакомленных источника.

"За несколько дней до теракта в России Тегеран поделился с Москвой информацией о возможном крупном теракте внутри России, полученной во время допросов арестованных в связи со смертоносными взрывами в Иране", – сообщил агентству один из источников.

Второй источник сообщил, что в информации, которую Тегеран предоставил Москве о предстоящей атаке, не хватало конкретных деталей относительно времени и точной цели.

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"Им (членам ИГИЛ-К) было поручено подготовиться к значительной операции в России... Один из террористов (арестованный в Иране) сказал, что некоторые члены группы уже ездили в Россию", – сообщил второй собеседник.

Третий источник, высокопоставленный сотрудник службы безопасности, сказал: "Поскольку Иран годами был жертвой террористических атак, иранские власти выполнили свое обязательство предупредить Москву на основе информации, полученной от арестованных террористов".

Стоит отметить, что Министерство разведки Ирана заявило в январе, что арестовало 35 человек, причастных к двойным взрывам 3 января в юго-восточном городе Керман, в результате которых погибло около 100 человек. 19 января министерство заявило, что арестовало командира афганского филиала "Исламского государства" "ИГИЛ-Хорасан" (ИГИЛ-К). Исламское государство взяло на себя ответственность за взрывы в Иране.

Журналисты отмечают, что к нападениям в Кермане и под Москвой причастны граждане Таджикистана. По словам экспертов по вопросам безопасности, ИГИЛ-К агрессивно вербует боевиков из бедной бывшей советской республики Таджикистан.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холи" произошел теракт, во время которого вооруженные люди открыли огонь по посетителям, после чего подожгли его. Погибли более 130 человек, еще более 180 – пострадали.

Министерство иностранных дел РФ заявляет, что Украина якобы виновата в террористической деятельности на территории России. В частности, россияне настаивают, что нашли "украинский след" в теракте в "Крокусе". Россия требует, чтобы Украина арестовала главу СБУ Василия Малюка.

В Службе безопасности Украины назвали ничтожным заявление Министерства иностранных дел России о якобы причастности Украины к масштабному теракту в Москве.

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