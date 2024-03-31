Путинский режим слабый и непрофессиональный в борьбе против террористов, и сейчас это увидел весь мир, подчеркнул эксперт.

Теракты на территории РФ будут продолжаться, поскольку Кремль не предпринимает действий в отношении реальных террористических группировок. Об этом генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун сказал в эфире "Эспресо"

"Советник министра внутренних дел РФ Владимир Овчинников заявил, что террористами в ТРЦ "Крокус Сити Холл" руководили с помощью вшитых чипов. Это, чтобы понять уровень их тупости, целый генерал-майор МВД. То есть, что они психически больные понял весь мир. Проблема для россиян заключается в том, что такие люди ими управляют. Путин обвинил Украину в теракте и теперь его приспешники пытаются что-то придумать, чтобы подтвердить его слова", - пояснил Ягун.

Путинский режим слабый и непрофессиональный в борьбе против террористов, и сейчас это увидел весь мир, поэтому проблемы для России только начинаются, уверен он.

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"Вместо того, чтобы остановиться и вести переговоры с мировыми спецслужбами, они занимаются безумием. Режим никак не пытается реально бороться с этой проблемой. Это же безумие началось не с теракта в ТРЦ "Крокус Сити Холл". Предыдущие годы они всегда находят какие-то визитки Яроша и Mein Kampf на украинском. Поэтому, такой непрофессионализм и слабость режима приведет к еще большим терактам на территории РФ. Поскольку реальных действий против террористических группировок они не делают", - добавил он.

Теракт в "Крокус Сити" - что известно

В Подмосковье 22 марта вечером произошел масштабный теракт - неизвестные открыли огонь в "Крокусе". Кроме того, в здании произошел пожар. Сообщалось, что в результате атаки погибли 143 человека, и есть сотни пострадавших.

Российские силовики утверждали, что задержали "четырех непосредственных исполнителей нападения". Ответственность за преступление взяли на себя боевики "Исламского государства", но в РФ предпочитали "разгонять" версии об "украинско-западном следе" в совершенном преступлении. Российский диктатор Путин говорил, что злоумышленники пытались попасть на украинскую территорию.

В то же время, как отмечают эксперты, заявления "Исламского государства" свидетельствуют о том, что в России будут и следующие теракты. Члены преступной организации были очень удивлены тем, что РФ в их нападении обвиняет кого-либо, кроме ИГИЛ.

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