Отмечается, что россияне легко поверят в любые утверждения Кремля, потому что контроль власти над информационным пространством почти абсолютный.

После теракта в "Крокус Сити" Кремль немедленно воспользовался возможностью использовать инцидент как инструмент пропаганды в своей войне против Украины. Несмотря на то, что ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт, российский лидер Владимир Путин обвинил во всем Украину, утверждая, что террористы бежали к украинской границе, где для них было открыто "окно".

Как пишет Financial Times, многие россияне, опрошенные после нападения, подтвердили "украинскую теорию" Путина. Согласно данным опроса OpenMinds, более 50 процентов обвинили украинское руководство и лишь около 27 процентов указали на ИГИЛ. Еще 6% обвинили "коллективный Запад", а именно США, Великобританию и НАТО. В то же время, учитывая репрессии Путина против инакомыслия, остается трудно установить, насколько настоящим является рост антиукраинских настроений в России, отмечает издание.

"Если пропаганда и власть будет продвигать обвинение Украины как основной нарратив, люди в это поверят, потому что контроль над информационным пространством почти абсолютный", - считает социолог, директор независимого российского социологического центра "Левада" Денис Волков.

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На этот раз риторика Путина была сосредоточена на Киеве, поскольку он рассматривает противостояние в Украине как экзистенциальную войну, противопоставляя Россию Украине и Западу, говорят эксперты, отмечая при этом, что формулировка российского лидера свидетельствует о том, что его чиновники не имеют веских доказательств для этого заявления.

Как отмечают социологи, россияне "хорошо умеют повторять пропагандистские нарративы в опросах", и это не столько знак активной поддержки, сколько отражение их неспособности что-либо изменить.

Также после нападения на "Крокус Сити" российские власти пошли на необычный шаг, обнародовав кадры, на которых спецслужбы пытают и избивают подозреваемых. Применение пыток российскими службами безопасности было широко известно, но такое обнародование видеозаписей пыток "для преимущественно одобряющей общественности" является чем-то новым. В то же время отмечают FT, россияне уже на грани после двух лет войны, все более дерзких атак украинских беспилотников и возможности еще одной непопулярной волны мобилизации. Они напуганы усиленным террором, реагируют агрессивно и "не готовы сидеть, сложа руки".

Теракт в "Крокус Сити"

В Подмосковье 22 марта произошел масштабный теракт в концертном зале, в результате которого погибли 143 человека, и есть сотни пострадавших.

Российские силовики утверждали, что задержали "четырех исполнителей нападения". Ответственность за преступление взяли на себя боевики ИГИЛ, но в РФ упорно продвигают "украинско-западный след". Путин утверждает, что злоумышленники пытались попасть на украинскую территорию.

В то же время украинские власти заявляли, что Киев не имеет отношения к преступлению. Как отмечал глава ГУР Кирилл Буданов, Россия как минимум с 15 февраля текущего года знала о подготовке теракта.

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