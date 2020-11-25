Число жертв терроризма во всем мире сокращается пятый год подряд.
Это следует из Глобального индекса терроризма (GTI), обнародованного сегодня в Лондоне австралийским аналитическим центром Института экономики и мира (IEP), сообщает Deutsche Welle.
В докладе отмечается, что главной причиной терроризма остаются вооруженные конфликты. При этом ситуация заметнее всего улучшилась в Афганистане и Нигерии. Это вызвано тем, что радикальные группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Аш-Шабаб" оказались под сильным давлением.
Читайте такжеВ Швейцарии женщина набросилась на людей с ножом в ТРЦ
В то же время Афганистан и Нигерия - единственные государства, в которых число жертв террора по-прежнему превышает 1 тыс. человек. В целом эксперты констатировали улучшение ситуации в 103 странах.
Самые смертоносные террористические группировки
Согласно GTI, самой смертоносной террористической группировкой в мире в 2019 году оставалось исламское радикальное движение "Талибан" в Афганистане. В то же время количество жертв нападений со стороны талибов сократилось на 18%.
Сила и влияние ИГ тоже уменьшились: впервые со времени основания этой джихадистской группировки жертвами боевиков ИГ стали менее 1 тыс. человек.
Терроризм в мире
Авторы доклада отмечают, что в Северной Америке, Западной Европе и Океании угроза правоэкстремистского политического терроризма за последние пять лет возросла на 250%. За 2019 год жертвами правоэкстремистского террора стали 89 человек.
Также, по данным экспертов, в 2019 году во всем мире в результате терактов погибли 13 тыс. 936 человек - на 15% меньше, чем годом ранее.
Эксперты IEP приходят к выводу, что снижение количества смертей в результате терактов частично связано с пандемией коронавируса. Однако аналитики предупреждают, что связанные с пандемией вызовы, особенно экономический спад, могут спровоцировать рост политической нестабильности и насилия.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- Подрыв смертника и стрельба у синагоги: в центре Вены произошел теракт, есть жертвы (фото, видео)
- В гостинице Парижа полиция задержала мужчину с мачете (видео)
- Еврокомиссия готовит обновленную программу борьбы с терроризмом
- В США произошла стрельба в торговом центре: много раненых (фото, видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram