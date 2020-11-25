Заметнее всего улучшилась ситуация в Афганистане и Нигерии. Вместе с тем в Северной Америке и Западной Европе резко выросла угроза правоэкстремистского террора.

Число жертв терроризма во всем мире сокращается пятый год подряд.

Это следует из Глобального индекса терроризма (GTI), обнародованного сегодня в Лондоне австралийским аналитическим центром Института экономики и мира (IEP), сообщает Deutsche Welle.

В докладе отмечается, что главной причиной терроризма остаются вооруженные конфликты. При этом ситуация заметнее всего улучшилась в Афганистане и Нигерии. Это вызвано тем, что радикальные группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Аш-Шабаб" оказались под сильным давлением.

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В то же время Афганистан и Нигерия - единственные государства, в которых число жертв террора по-прежнему превышает 1 тыс. человек. В целом эксперты констатировали улучшение ситуации в 103 странах.

Самые смертоносные террористические группировки

Согласно GTI, самой смертоносной террористической группировкой в мире в 2019 году оставалось исламское радикальное движение "Талибан" в Афганистане. В то же время количество жертв нападений со стороны талибов сократилось на 18%.

Сила и влияние ИГ тоже уменьшились: впервые со времени основания этой джихадистской группировки жертвами боевиков ИГ стали менее 1 тыс. человек.

Терроризм в мире

Авторы доклада отмечают, что в Северной Америке, Западной Европе и Океании угроза правоэкстремистского политического терроризма за последние пять лет возросла на 250%. За 2019 год жертвами правоэкстремистского террора стали 89 человек.

Также, по данным экспертов, в 2019 году во всем мире в результате терактов погибли 13 тыс. 936 человек - на 15% меньше, чем годом ранее.

Эксперты IEP приходят к выводу, что снижение количества смертей в результате терактов частично связано с пандемией коронавируса. Однако аналитики предупреждают, что связанные с пандемией вызовы, особенно экономический спад, могут спровоцировать рост политической нестабильности и насилия.

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Автор: Виктория Токарева