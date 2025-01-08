Ранее стало известно, что задержанный танкер "теневого флота" Eagle S был буквально забит шпионским оборудованием.

Власти Финляндии признали задержанный танкер Eagle S, который входит в состав так называемого "теневого флота" РФ, непригодным для плавания. Об этом сообщает финское агентство транспорта Traficom.

Судно Eagle S, которое в прошлом месяце повредило подводные кабели в Балтийском море, имело 32 неисправности.

Три неисправности оказались достаточно серьезными и могли привести к полной остановке судна. Они касаются пожарной безопасности, навигационного оборудования и вентиляции в насосном отделении.

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Некоторые недостатки были связаны с тем, что систему безопасности не соблюдали в достаточной степени. Другие касались условий проживания экипажа, электробезопасности и общего состояния корабля.

"Судно имеет такие недостатки, что эксплуатация не допускается до тех пор, пока недостатки не будут устранены", - говорится в официальном заявлении Traficom.

Задержание танкера Eagle S

Напомним, 25 декабря произошло повреждение кабеля Estlink 2, которое привело к падению поставок электроэнергии в Эстонию.

В ночь на 26 декабря по подозрению в повреждении кабеля власти Финляндии задержали танкер Eagle S, зарегистрированный под флагом Островов Кука. Как заявили в таможенной службе Финляндии, танкер является частью "теневого флота" РФ.

Позже оказалось, что задержанное судно было буквально забито шпионским оборудованием. Также сообщалось, что на его борту находилось "неавторизованное лицо", которое не было моряком.

"Теневой флот" России - что известно

Под термином "теневой флот" понимают суда, которые используются для перевозки российских нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в обход санкций, введенных из-за вторжения в Украину.

Использование таких судов позволяет РФ продавать нефть выше ценового предела.

Недавно в Главном управлении разведки украинского Минобороны обнародовали частичный перечень судов, которые используются РФ для обхода санкций Запада. Некоторые из них связаны с такими компаниями, как российская "Совкомфлот".

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