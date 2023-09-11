В Индии завершился саммит G20, в резолюции которого Россия не была названа страной-агрессором. Западные дипломаты, комментируя итоговую резолюцию саммита, отметили, что если бы они писали резолюцию, то она была бы другой. Но, мол, был необходим консенсус в мировом порядке, поэтому и такие формулировки.

Для Украины в этом ничего хорошего нет, однако нет и "зрады", "слива" и тому подобных вещей

То есть, они отмечают, что есть разное видение урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Но на самом деле это расписывание глобальных игроков в собственной неспособности предотвращать войны и конфликты, невозможности повлиять на агрессора, который является участником ядерного клуба, неспособность выработать модели санкционного и политического влияния на агрессоров вообще, а также подхода к определению агрессивности и самих войн.

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Для Украины в этом ничего хорошего нет, однако нет и "зрады", "слива" и тому подобных вещей. Это фиксация настоящего состояния.

Но стратегически я вижу здесь много достаточно опасных негативных аспектов, поскольку это открывает путь к хаотизации международных отношений, к тому, что философы называют война всех против всех. Дело в том, что, видя неспособность глобальных игроков предотвращать войны, региональные игроки начинают милитаризироваться, модернизировать собственные вооруженные силы и использовать силу как последний политический инструмент. А это означает распространение оружия массового уничтожения, распространение военных конфликтов на другие континенты, это означает рост изоляционизма, ксенофобии, распространение популистских движений, которые будут эксплуатировать фобии населения... это то, что называется "темные века" для человечества. Глобальные игроки будут концентрироваться на собственных политических, экономических и проблемах безопасности, а мир будет заходить в серую зону неопределенности.

Следует заметить, что коллективный Запад через эту резолюцию пытается найти точки соприкосновения с глобальным Югом

Однако "темные века" - не в интересах глобальной финансовой элиты, которая будет пытаться каким-то образом развязать войну в Украине. Надеюсь, не путем замирения с агрессором. Потому что замирение с агрессором - это попытка вернуться к старому миропорядку, а это не в интересах других глобальных игроков. Поэтому стратегически - нет ничего хорошего, но "зрады" нет, поскольку открывается поле для реализации различных сценариев.

Что касается конкретики, то стороны подчеркнули необходимость соблюдения территориальной целостности, а, следовательно, никаких признаний аннексий не будет даже в тех странах, которые можно называть условно дружественными к РФ - у того же Китая, Бразилии, Африканского союза и так далее.

Следует заметить, что коллективный Запад через эту резолюцию пытается найти точки соприкосновения с глобальным Югом. Глобальный Юг пытается сохранить эту явную нейтральность. Чтобы ее выдерживать, они не могут слишком сходиться с РФ, и об этом свидетельствует саммит.

Для Украины все эти компромиссные формулировки не выгодны, но они удерживают Индию и Китай от дальнейшего сближения с РФ

Также мы видим вещи, которые не отражены в резолюции, но указывают на мою теорию хаотизации и войны всех против всех. Это то, что Индия в своей идеологии антиколониализма манифестирует определенные геополитические амбиции. Изменение колониального названия "Индия" направлено не только на воссоздание исторической справедливости в индуистской трактовке. Если мы посмотрим на карту Бхарата, которая находится в парламенте Индии, то увидим, что Бхарат они рассматривают не только как государство Индия, но и территорию индуистского мира, в который входит Непал, Пакистан, Мьянма, Шри-Ланка... и это явно не нравится соседям Индии и другим игрокам, таким как Иран, Китай, которые видят в этом не просто деколонизацию, а определенные имперские амбиции. С манифестацией этого "третьего пути" мы видим, что глобальный Юг проявляет политическую агрессивность, с которой придется иметь дело, если толеровать такие вещи.

Эпоха компромиссов, поиска замирных фраз должна отойти и пусть, чтобы это произошло не путем глобальной войны, а путем изменения подходов и осознания проблемы. Пока мы этого не наблюдаем на коллективном мероприятии. Скорее, видим, как там растут популистские партии, эксплуатирующие фобии, видим как движется к власти Трамп, и это ничего хорошего для коллективного Запада не несет.

Возвращаясь к украинскому счету саммита, для Украины все эти компромиссные формулировки не выгодны, но они удерживают Индию и Китай от дальнейшего сближения с РФ. И также сохраняется возможность взаимодействия со странами глобального Юга.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества