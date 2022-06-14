Лишить Россию прогресса и отбросить ее в прошлое - это еще одна цель санкционного давления.

Крупнейший в мире производитель ветровых турбин Vestas разрывает специальный инвестконтракт с Россией.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Технологический "совок" приближается. Крупнейший в мире производитель ветровых турбин - датский Vestas - разрывает специальный инвестконтракт с Россией из-за санкций за войну против Украины", - отметил он.

По словам руководителя ОП, лишить Россию прогресса и отбросить ее в прошлое - это еще одна цель санкционного давления.

Vestas Wind Systems:

Vestas Wind Systems - датская компания, производящая, продающая, устанавливающая и обслуживающая ветровые турбины. Компания является крупнейшим в мире производителем ветровых турбин.

Война в Украине и уход компаний из РФ:

24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. В связи с этим США, страны ЕС, Япония и ряд других государств ввели санкции в отношении РФ. При этом сотни международных компаний приняли решение покинуть российский рынок.

В марте один из самых крупных производителей ветрогенераторов Vestas заявил о том, что уходит с российского рынка. Компания остановила работу двух своих заводов в России.

Шестой пакет санкций против РФ:

4 мая 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

Против введения запрета на поставки российской нефти выступает Венгрия.

29 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от импорта российской нефти морскими путями, в то же время отсрочив ограничения на ее импорт из ключевого трубопровода "Дружба".

Впоследствии в Европейском Союзе договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.

Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС касается более 2/3 импорта нефти из России, сокращая значительный источник финансирования ее военной машины.

Кроме того, новый пакет европейских санкций включает отключение российского "Сбербанка" от международной межбанковской системы SWIFT, блокирование трансляции еще трех государственных вещателей России в ЕС, а также наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

1 июня 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что до конца 2022 года Европейский союз на 92% сократит импорт российской нефти. Макрон отметил, что не исключает также и эмбарго на поставки в ЕС газа из России.

2 июня экономический аналитик Михаил Крутихин заявил о том, что в России заговорили о закрытии нефтеперерабатывающих предприятий. В этот же день президент США Джо Байден заявил, что США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене, ниже рыночной.

3 июня ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

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