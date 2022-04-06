Один из самых крупных производителей ветрогенераторов Vestas уходит с российского рынка. Компания остановила работу двух своих заводов в России еще в марте
Об этом сообщает TV2.
Генеральный директор компании Хенрик Андерсен заявил, что компания не может закрыть глаза на войну в Украине и осудил действия РФ. Отмечается, что Vestas еще в начале марта есть остановила два завода в России.
"Когда мы уходим из России, мы отказываемся как от клиентской деятельности, которая у нас есть, так и от другой деятельности, которую мы можем вести на заводах", - отметил Андерсен.
В то же время в рамках переходного периода компания продолжает некоторые виды деятельности.
Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. В связи с этим США, страны ЕС, Япония и ряд других государств ввели санкции в отношении РФ. При этом сотни международных компаний приняли решение покинуть российский рынок.
Одной из таких компаний стала крупнейший в мире производитель полупроводниковых элементов и устройств Intel. Администрация приняла решение на фоне полномасштабного военного вторжения России в Украину.