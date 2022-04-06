Компания уже остановила работу двух заводов.

Один из самых крупных производителей ветрогенераторов Vestas уходит с российского рынка. Компания остановила работу двух своих заводов в России еще в марте

Об этом сообщает TV2.

Генеральный директор компании Хенрик Андерсен заявил, что компания не может закрыть глаза на войну в Украине и осудил действия РФ. Отмечается, что Vestas еще в начале марта есть остановила два завода в России.

"Когда мы уходим из России, мы отказываемся как от клиентской деятельности, которая у нас есть, так и от другой деятельности, которую мы можем вести на заводах", - отметил Андерсен.

В то же время в рамках переходного периода компания продолжает некоторые виды деятельности.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. В связи с этим США, страны ЕС, Япония и ряд других государств ввели санкции в отношении РФ. При этом сотни международных компаний приняли решение покинуть российский рынок.

Одной из таких компаний стала крупнейший в мире производитель полупроводниковых элементов и устройств Intel. Администрация приняла решение на фоне полномасштабного военного вторжения России в Украину.

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