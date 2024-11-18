По его словам, поставка Taurus "не является решающим фактором" в войне.

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал возможность поставки дальнобойных ракет Taurus в Украину на фоне известий о том, что США разрешили Украине наносить удары их оружием по России.

Так, Писториус заявил, что поставка Taurus "не является решающим фактором" в войне, пишет Tagesschau.

Отвечая на вопрос о поставках Taurus, Писториус сослался на "аргументы, которые действительно важны для национальной безопасности и для стратегий НАТО", о которых, по его словам, "не принято говорить".

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Он также попытался защитить позицию канцлера Олафа Шольца, который провел телефонный разговор с Владимиром Путиным.

"С Путиным в настоящее время невозможно говорить о мире, но при этом нужно пытаться снова и снова, одновременно поддерживая Украину", - сказал Писториус.

При этом, по его словам, менее чем через 48 часов после разговора стало ясно, что Путин не изменяет своего курса и продемонстрировал, "что он думает о мирных переговорах или о перемирии".

"Он приказал бомбить гражданскую инфраструктуру Украины с воздуха в такой манере, которой уже давно не было", - отметил Писториус, комментируя массированный ракетный удар по Украине 17 ноября.

Ранее США разрешили Украине бить ATACMS по РФ

Как сообщал УНИАН, накануне президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия ATACMS по территории России, в частности, по российским и северокорейским войскам в Курской области.

Как писал Axios, Украина узнала о разрешении США на удары по России три дня назад. Белый дом пошел на этот шаг, чтобы сдержать КНДР от отправки дополнительных войск на войну против Украины.

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