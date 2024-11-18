Ранее он вместе с Анналеной Бербок возглавлял Союз 90/Зеленые.

Немецкие "Зеленые" избрали вице-канцлера Роберта Хабека своим кандидатом на пост канцлера на выборах в Бундестаг.

В эфире телеканала ARD политик заявил, что в случае победы даст согласие на отправку немецких дальнобойных ракет Taurus в Украину, передает ntv. Хабек, который занимает эту должность с декабря 2021 года, заверил, что изменит решение Олафа Шольца по этому вопросу:

"Тем не менее, поставки оружия всегда являются одним из самых сложных решений, принимаемых в правительстве".

Выборы в Германии

Напомним, что в начале июля канцлер Шольц сообщил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера, после чего почти все члены правительства от Свободной демократической партии сложили свои полномочия.

Видео дня

По данным СМИ, лидеры ХДС/ХСС, СДПГ, "Зеленых" и СвДП уже договорились предложить президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру провести досрочные выборы в Бундестаг 23 февраля следующего года.

Лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц, который также претендует на пост нового канцлера, обещал изменить политику в отношении помощи Украине. По его мнению, Германия делает недостаточно, а должна сделать все возможное для ее победы в этой войне.

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