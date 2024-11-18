Немецкие "Зеленые" избрали вице-канцлера Роберта Хабека своим кандидатом на пост канцлера на выборах в Бундестаг.
В эфире телеканала ARD политик заявил, что в случае победы даст согласие на отправку немецких дальнобойных ракет Taurus в Украину, передает ntv. Хабек, который занимает эту должность с декабря 2021 года, заверил, что изменит решение Олафа Шольца по этому вопросу:
"Тем не менее, поставки оружия всегда являются одним из самых сложных решений, принимаемых в правительстве".
Выборы в Германии
Напомним, что в начале июля канцлер Шольц сообщил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера, после чего почти все члены правительства от Свободной демократической партии сложили свои полномочия.
По данным СМИ, лидеры ХДС/ХСС, СДПГ, "Зеленых" и СвДП уже договорились предложить президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру провести досрочные выборы в Бундестаг 23 февраля следующего года.
Лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц, который также претендует на пост нового канцлера, обещал изменить политику в отношении помощи Украине. По его мнению, Германия делает недостаточно, а должна сделать все возможное для ее победы в этой войне.