Литва и Эстония отреагировали на решение Украины заблокировать вещание телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Эстония и Литва поддерживают санкционные меры Украины против телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

В частности, эстонские дипломаты поддерживают противодействие Украины мерам, направленным против ее независимости, суверенитета и территориальной целостности.

"Эстония понимает и поддерживает шаги, предпринятые Украиной в рамках ее законодательства для противодействия мерам, направленным против ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", - сообщает посольство Эстонии в Украине в Twitter.

Литовские дипломаты также поддержали борьбу Украины с российской дезинформацией и гибридной агрессией.

"Литва поддерживает свободную и демократическую Украину, ее суверенитет, территориальную целостность и усилия Украины защищать себя от дезинформации России и гибридной агрессии", - говорится в сообщении посольства Литвы в Украине в Twitter.

Запрет телеканалов Медведчука: что известно

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. Вместе с тем телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о подтвержденном финансировании телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина", на которые были наложены санкции в связи с решением Совета национальной безопасности и обороны, со стороны Российской Федерации.

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Телеканалы Тараса Козака: что известно

12 октября 2018 Тарас Козак заявил о покупке телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 години") с оценкой 41-42 миллионов гривень.

В декабре 2018 Козак отчитался о покупке девяти компаний группы 112 Украина, оценив их стоимость на дату приобретения в 72,87 миллиона гривень.

В 2019 году Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала Zik.

4 октября 2018 Верховная Рада поддержала обращение к СНБО о введении санкций против компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов 112 Украина и NewsOne.

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Автор: Виталий Саенко