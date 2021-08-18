15 августа талибы заняли Кабул и в результате захватили власть по всей стране.

Члены радикальной группировки "Талибан"открыли огонь по протестующим, которые вышли на акцию национального флага в афганской провинции Нангархар.

Как свидетельствуют снятые журналистами кадры, боевики стреляли в мирных демонстрантов с крыш.

Люди двигались вдоль проезжей части и даже успели поднять флаг на флагштоке. Выстрелы раздались, когда граждане раскрыли большой флаг посреди улицы.

Точное количество погибших сейчас устанавливается. По предварительной информации, среди убитых есть журналисты.

Политический обозреватель TOLOnews TV Абу Муслим Ширзад уточнил, что на акции находились сотни граждан. Они призвали боевиков уважать национальный флаг и не менять его.

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Ситуация в Афганистане

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 15 августа, талибы заняли Кабул и в результате захватили власть по всей стране. Президент Афганистана Ашраф Гани несколькими часами ранее бежал за границу, объяснив это желанием предотвратить кровопролитие.

Возвращение талибов к власти в Афганистане вызвало шок во всем мире, а также большую обеспокоенность за судьбу женщин в этой стране. Талибы намерены восстановить в Афганистане законы шариата. Германия, США и другие западные державы прилагают энергичные усилия, направленные на скорейшую эвакуацию из Афганистана своих граждан и афганцев, сотрудничавших с ЕС и НАТО.

Вчера первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что он находится в Афганистане и является "легитимным временным президентом" после того, как президент Ашраф Гани бежал из страны после взятия талибами Кабула. Салех призвал афганцев к сопротивлению.

Автор: Яна Ставская