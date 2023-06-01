Президент Румынии считает, что членство в НАТО как-то мешает его стране защищать Молдову.

Румыния не будет помогать Молдове войсками, если Россия начнет против Кишинева военную операцию. Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис на пресс-конференции в Кишиневе, где проходит Европейский политический саммит.

Румынский лидер отметил, что Румыния является членом НАТО, а Молдова — нейтральная страна, поэтому он считает невозможным военное вмешательство своей страны, если Россия нападет на Молдову.

"В военном плане я не вижу для нас возможности вмешаться в конфликт. Но мы можем помочь с обучением военных, поддержать с оборудованием и вооружением. Есть много способов, которыми мы можем вмешаться и делаем это, чтобы помочь Молдове", — заявил Йоханнис.

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Ситуация в Молдове – последние новости

По словам президента Молдовы Майи Санду, этой весной Россия предприняла попытку свергнуть власть в Кишиневе. При этом она допустила, что Москва не откажется от новых попыток избавиться от проевропейского правительства в Молдове.

Между тем приднестровские сепаратисты обратились к России с просьбой прислать им побольше "миротворцев". Тирасполь уверяет, что эта мера вызвана ситуацией в сфере безопасности – якобы им грозят какие-то террористы.

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