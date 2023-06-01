У них состоялся "хороший разговор", сказал сербский лидер.

Президент Сербии Александр Вучич встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Булбоаке (Молдова).

Соотвествующие снимки Вучич опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook. "Короткий и хороший разговор с Президентом Владимиром Зеленским и Премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем", - написал сербский лидер.

В марте посол Украины в Сербии Владимир Толкач в интервью изданию Nova.rs говорил, что над встречей или телефонным разговором президентов работают дипломаты.

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Позиция Сербии по войне

Как известно, Сербия отказывется присоединиться к санкциям против РФ из-за ее вторжения на территорию Украины.

При этом сербские власти не признают российские псевдореферендумы на оккупированных территориях, а также голосовали в ООН "за" исключение России из Совета по правам человека.

Кроме того, президент Вучич обещал арестовать сербов, которые пойдут воевать на войну в Украине.

В марте издание Politico сообщало, что страна близка к тому, чтобы занять "западную" сторону и отвернуться от страны-агрессора. Весной 2022 года Вучич говорил, что Сербия будет "бороться за место в семье европейских народов".

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