Так в российском МИДе отреагировали на масштабные учения в стране.

Российская Федерация снова угрожает Эстонии и призывает ее "делать выводы" из полномасштабного вторжения россиян в Украину.

Так официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала крупнейшие международные военные учения в истории Эстонии, которые будут проходить с 5 по 23 мая. Захаровала сказала, что Эстония должна "посмотреть на Украину и сделать вывод":

"Ее используют в проспективных целях. Итог подобной потери критического мышления всегда печален".

Речь идет об учениях Siil (Еж) 2025, в которых примут участие более 16 тысяч военнослужащих из Эстонии и стран-союзников НАТО, в частности Великобритании и Франции. Целью учений является проверка способности Сил обороны Эстонии и подразделений НАТО реагировать на различные сценарии угроз, а также отработка механизмов оперативного прибытия и интеграции дополнительных сил НАТО в оборонные структуры страны.

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Россия угрожает странам Балтии

Как известно, Литва, Латвия и Эстония остаются в эпицентре угроз со стороны Российской Федерации. Балтийские государства последовательно поддерживают Украину и активно участвуют в санкционной политике против Москвы.

После начала полномасштабной войны в Украине они усиливают обороноспособность, наращивают сотрудничество с союзниками по НАТО и увеличивают военные бюджеты.

Кроме того, эти страны объявили о выходе из Конвенции о запрете производства и применения противопехотных мин.

Недавно глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин пригрозил странам Балтии и Польши, что они станут первой целью, если начнется война с Североатлантическим Альянсом.

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