Литва и Эстония будут искать другие пути финансирования проекта.

Европейский Союз не выделил Литве и Эстонии деньги для строительства "стены из дронов" на границах с РФ и Беларусью. Об этом рассказал командующий Государственной пограничной службы Литвы Рустамас Любаевас, сообщает LRT.

Отмечается, что заявку на финансирование совместно подавали пограничные службы Литвы и Эстонии. тем не менее проект отклонили еще в начале марта этого года.

В издании напомнили, что стоимость "стены из дронов" оценивалась в 12 миллионов евро, 4 миллиона из которых планировали выделить Эстонии, а другим странам-участницам проекта - по 2,5 миллиона.

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Любаевас подчеркнул, что этот проект не был отменен. Для его реализации будут искать другие пути финансирования. Помимо этого страны планируют повторно подать заявку на получение средств от Евросоюза.

Любаевас добавил, что ЕС финансирует и другие закупки беспилотников. В частности, на закупку дронов Литве выделили 11 миллионов евро.

Страны Балтии готовятся к вторжению РФ

Ранее в The Telegraph писали, что НАТО планирует бороться с возможным российским вторжением в страны Балтии. В связи с этим Эстония, Латвия и Литва готовят "Балтийскую линию обороны".

Отмечается, что строительство ведется быстрыми темпами. Тем не менее на его завершение может уйти десятилетие.

Также в издании напомнили о докладе датской разведки. В нем сказано, что после прекращения или замораживания войны в Украине РФ сможет быстро перевооружиться, чтобы начать войну против НАТО.

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