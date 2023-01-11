Валерий Герасимов заменит Сергея Суровикина, который проработал на этом посту всего три месяца.

Британское Минобороны считает назначение нового командующего российской "спецоперацией", начальника Генштаба Валерия Герасимова, "значительным событием" в подходе Путина в управлении войной.

Герасимов заменит Сергея Суровикина, который проработал на этом посту всего три месяца, отметили в британском Минобороны.

По версии Министерства обороны Великобритании, этот шаг является "показателем растущей серьезности ситуации, с которой сталкивается Россия, и явным признанием того, что кампания не соответствует стратегическим целям России".

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"Этот шаг, вероятно, будет встречен с крайним неудовольствием большей частью российского ультранационалистического и военного блоггерского сообщества, которые все чаще обвиняют Герасимова в плохом ведении войны. Напротив, Суровикин получил широкую похвалу в этом сообществе за его отстаивание более реалистичного подхода. Теперь, став заместителем коммандующего, его авторитет и влияние почти наверняка значительно сократились", - сказано в сообщении.

Назначение Герасимова вместо Суровикина: подробности

Сегодня начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов был назначен командующим Объединенной группировкой российских оккупантов в Украине. Ранее эту должность занимал Сергей Суровикин. Теперь Суровикин стал заместителем Герасимова.

Провоенная российская аудитория откровенно разгневана решением министра обороны Сергея Шойгу понизить в должности Сергея Суровикина, которого пропагандисты еще в октябре обозвали "генералом Армагеддоном".