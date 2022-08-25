ЕС нужно постараться сдержать свое обещание отрезать Россию от любых доходов от газа.

Официальные лица по всей Европе обеспокоены тем, что консенсус может рухнуть во время "суровой зимы".

Об этом идет речь в материале CNN.

В течение последнего полугодия Трансатлантическому альянсу удалось сплотиться, чтобы оказать финансовую и военную поддержку Украине. Удалось достичь и договоренностей о прекращении использования российских энергоносителей.

Теперь по всей Европе обеспокоены тем, что консенсус может рухнуть из-за суровой зимы, роста цен на продовольствие, ограниченного количества энергии для обогрева домов, сказали официальные лица и дипломаты на условиях анонимности.

"В Европейском Союзе это будет очень сложно, и мы должны постараться сдержать свое обещание отрезать Россию от любых доходов от газа и других источников", — сказал высокопоставленный европейский дипломат, имея в виду сделку, заключенную между государствами-членами ЕС, о сокращении использования российского газа на 15%.

Поскольку война в Украине затягивается, президенту Владимиру Зеленскому, вероятно, будет труднее привлечь внимание европейских лидеров, пишет CNN.

"Возможно, именно поэтому Зеленский сказал, что хочет, чтобы война закончилась до Рождества. Настоящие проблемы будут заключаться в том, чтобы заставить Запад выполнять свои обещания в долгосрочной перспективе", – сказал Кейр Джайлс, старший научный сотрудник аналитического центра Chatham House.

Напомним, в 2021 году на Россию пришлось около 55% всего импорта газа в Европу. Также в прошлом году ЕС импортировал 2,2 миллиона баррелей сырой нефти в день.

Ранее сообщалось, что Россия значительно сократила поставки газа в Европу. По данным источников Reuters, президент Российской Федерации Владимир Путин надеется, что высокие цены на энергоносители и возможный дефицит зимой убедят Европу склонить Украину к перемирию на российских условиях.

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