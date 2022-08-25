Официальные лица по всей Европе обеспокоены тем, что консенсус может рухнуть во время "суровой зимы".
Об этом идет речь в материале CNN.
В течение последнего полугодия Трансатлантическому альянсу удалось сплотиться, чтобы оказать финансовую и военную поддержку Украине. Удалось достичь и договоренностей о прекращении использования российских энергоносителей.
Теперь по всей Европе обеспокоены тем, что консенсус может рухнуть из-за суровой зимы, роста цен на продовольствие, ограниченного количества энергии для обогрева домов, сказали официальные лица и дипломаты на условиях анонимности.
"В Европейском Союзе это будет очень сложно, и мы должны постараться сдержать свое обещание отрезать Россию от любых доходов от газа и других источников", — сказал высокопоставленный европейский дипломат, имея в виду сделку, заключенную между государствами-членами ЕС, о сокращении использования российского газа на 15%.
Поскольку война в Украине затягивается, президенту Владимиру Зеленскому, вероятно, будет труднее привлечь внимание европейских лидеров, пишет CNN.
"Возможно, именно поэтому Зеленский сказал, что хочет, чтобы война закончилась до Рождества. Настоящие проблемы будут заключаться в том, чтобы заставить Запад выполнять свои обещания в долгосрочной перспективе", – сказал Кейр Джайлс, старший научный сотрудник аналитического центра Chatham House.
Напомним, в 2021 году на Россию пришлось около 55% всего импорта газа в Европу. Также в прошлом году ЕС импортировал 2,2 миллиона баррелей сырой нефти в день.
Ранее сообщалось, что Россия значительно сократила поставки газа в Европу. По данным источников Reuters, президент Российской Федерации Владимир Путин надеется, что высокие цены на энергоносители и возможный дефицит зимой убедят Европу склонить Украину к перемирию на российских условиях.