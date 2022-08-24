Москва считает, что уже может заметить покачивание европейского единства.

Президент РФ Владимир Путин сейчас делает ставку на то, что стремительные цены на энергоносители и возможный дефицит этой зимой убедят Европу склонить Украину к перемирию на условиях России.

Об этом пишет Reuters.

По словам двух российских источников, знакомых с кремлевским мышлением, это единственный путь к миру, который видит Москва, учитывая, что Киев говорит, что не будет вести переговоры, пока Россия не уйдет из всей Украины.

"У нас есть время, мы можем подождать", - сказал источник, близкий к российским властям.

"Это будет тяжелая зима для европейцев. Мы можем наблюдать протесты, беспорядки. Некоторые европейские лидеры могут дважды подумать о том, чтобы продолжать поддерживать Украину, и подумают, что настало время для сделки".

Второй источник, близкий к Кремлю, сообщил, что Москва считает, что уже может заметить пошатывание европейского единства, и ожидает, что этот процесс ускорится на фоне зимних трудностей.

"Будет очень тяжело, если она (война) затянется на осень и зиму. Так что есть надежда, что они (украинцы) будут просить мира", - сказал источник.

Первый источник, близкий к российским властям, сообщил, что Москва в любом предстоящем потенциальном мирном соглашении хочет зафиксировать территориальные достояния, весь регион Донбасса, а также чтобы Киев обязался соблюдать военный нейтралитет.

Геополитическое противостояние подняло цены на энергоносители до рекордного уровня. Европейский Союз запретил российский уголь и одобрил частичный запрет на импорт российской сырой нефти.

И Россия нанесла собственный удар, резко сократив экспорт газа в Европу.

Напомним, у Зеленского анонсировали первый документ по гарантиям безопасности для Украины. Украинская сторона уже ознакомилась с текстом и считает, что это будет "очень мощный документ".

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