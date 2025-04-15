Он говорит, что не имеет достаточно информации об атаке.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался осудить Российскую Федерацию за жестокий обстрел Сум, в результате которого погибли 34 человека, а еще 119 - получили ранения.

Как передает издание Postoj, во время пресс-конференции в городе Кошице словацкий премьер заявил, что осуждает убийства в целом, но недостаточно проинформирован, чтобы комментировать атаку, которую российские захватчики совершили 13 апреля:

"Я осуждаю убийство. Я осуждаю все убийства, я всегда это делал и буду делать. Но я не имею достаточно информации, чтобы просто сказать что-то прямо сейчас".

В то же время президент Словакии Петер Пеллегрини ранее осудил жестокое нападение на Сумы, призвав международное сообщество заставить Россию искать мира за столом переговоров, а не с помощью ракет, которые убивают невинных людей.

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Позиция Фицо в отношении Украины

Как известно, премьер-министр Словакии занимает позицию, которая существенно отличается от традиционной поддержки Украины со стороны большинства стран Европейского Союза.

Фицо неоднократно заявлял, что Словакия не будет предоставлять Украине военную или финансовую поддержку, а также призвал ЕС возобновить транзит российского газа через Украину.

Кроме того, словацкий политик выступает против вступления Украины в НАТО, считая, что это только обострит конфликт.

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