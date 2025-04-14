По словам Мусиенко, Кремль тщательно следит за международной реакцией на подобные убийства и повторяет их.

Двойной баллистический удар, который российская армия нанесла 13 апреля по Сумам, является частью психологической войны, которая, по доктрине РФ, должна сопровождаться террором. Об этом в эфире телемарафона сказал военный эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, баллистические ракеты, особенно снаряженные кассетной боевой частью, которая разлетается на подлете, применяются для поражения живой силы, или легкобронированной техники, или "в целом техники". То есть, с военной точки зрения, такой удар наносится по открытой местности, где есть скопление противника, который должен получить поражение от "кассет".

"Использование такого рода боеприпасов в условиях городских, где есть очень много гражданских людей, к большому сожалению, почти 100-процентно может привести к травмам, потерям жизней, к ранениям. Знает ли об этом враг? Знает ли их (россиян, - УНИАН) командование? Конечно, знает. Они абсолютно сознательно выпускают ракеты, зная, что жертвами будут гражданские люди", - подчеркнул Мусиенко.

Видео дня

Он говорит, что мотивы врага абсолютно понятны: "откровенный террор". Такой же замысел агрессор осуществил в случае с Кривым Рогом, где из-за удара российской армии также недавно погибло много гражданских.

Эксперт объяснил, в чем заключается этот террор. В частности, по его словам, в российских учебниках описано, что чтобы психологически преодолеть сопротивление народа, который не подчиняется, его надо сломать. Например, в случае с оккупированными территориями это происходит через репрессии. Там "выдергивают" наиболее активных общественных деятелей, патриотов и, обезглавливая сопротивление, пытаются его сломать.

"На территориях, которые не подконтрольны, нужно наносить удары, вызывая потери среди гражданского населения и разрушения домов, инфраструктуры. Таких ударов во время российского полномасштабного вторжения было нанесено по Украине более 1 тыс. Под прицелом были именно гражданские объекты", - подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что речь идет об ударах различным вооружением: ракетами, БПЛА, дальнобойной артиллерией и тому подобное. По его словам, в доктрине психологической войны России четко определяется: не можете сломать на фронте - тогда ломайте в тылу через психологическое давление на местное население. Это также сопровождается определенными информационными операциями, когда фокус внимания с "вины врага" надо сместить на "внутренних врагов".

"Вроде бы не защитили, не противодействовали и так далее. Разгоняется соответствующая паника. Результат, который должен быть, - деморализация населения, желание закончить все как можно скорее на любых условиях, просто, чтобы этот ужас закончился, без указания его первопричины. И недоверие к органам власти, в том смысле, что где-то что-то скрывают, не доказали..." - пояснил Мусиенко.

Также, по его словам, одновременно россияне вбрасывают свои версии того или иного события, а общим результатом такого давления должен стать слом украинского народа, деморализация, разочарование в органах власти:

"Это элементы психологической войны, которые, к большому сожалению, предусматривают террор, который является неотъемлемой частью для того, чтобы посеять хаос, страх и неуверенность в завтрашнем дне".

Он уточнил, что в Кремле тщательно отслеживают, изучают реакцию международного уровня. Например, после ужасного удара по Кривому Рогу соответствующей поддержки Украины, в частности "из-за океана", не было, и поэтому такие убийства гражданских повторяются.

Удары по Сумам и Кривому Рогу

Как писал УНИАН, 13 апреля в первой половине дня российская оккупационная армия нанесла удар двумя баллистическими ракетами по центру Сум. Результатом этой атаки стала гибель 34 человек, в том числе двух детей. Еще 119 человек получили ранения.

4 апреля армия РФ атаковала жилой район Кривого Рога, удар пришелся возле детской площадки. Погибло 20 гражданских, в том числе 9 детей. Самому младшему ребенку - 3 года. Еще более семи десятков человек ранены.

Вас также могут заинтересовать новости: