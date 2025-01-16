Хотя низкая стоимость является привлекательным фактором, остаются вопросы относительно масштабируемости производства, отметил Крис Осборн.

Перспективы амбициозного плана России по созданию малозаметного самолета 5-го поколения Су-75 за 30 миллионов долларов выглядят довольно мрачными, учитывая, что санкции в последнее время подорвали и без того "облагаемые налогом" производственные мощности РФ. Такое мнение в своей статье высказал Крис Осборн, который в прошлом работал в Пентагоне в качестве высококвалифицированного эксперта.

Он напомнил, что российский истребитель Су-75 "Шах и мат" (англ. Checkmate) - это одномоторный малозаметный истребитель пятого поколения, разработанный как доступная альтернатива за более низкую цену для стран, которые не могут купить высококлассные самолеты, такие как F-35. Отчасти достигнуто это было за счет использования некоторых деталей и технологий от Су-57.

"Хотя низкая стоимость является привлекательным фактором, остаются вопросы относительно масштабируемости производства, передовой авионики и общих эксплуатационных характеристик", - отметил Осборн.

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По данным производителей, Су-75 рассчитан на дальность полета 3000 км и скорость до 1,8 Маха.

"Если это правда, то эта скорость в 1,8 Маха сделает Checkmate быстрее F-35, который, как сообщается, может развивать скорость 1,6 Маха. Однако, "Шах и мат", похоже, не такой быстрый, как F-22, который способен развивать скорость до 2,25 Маха", - акцентировал Осборн.

При этом он усомнился, что России удастся реализовать столь амбициозную цель - успешно и массово производить новый самолет:

"России не хватает внутренних производственных мощностей для "масштабирования" высокотехнологичных систем вооружения… Несмотря на амбициозную цель "Сухого", кажется нереалистичным, что у России будут промышленные мощности для резкого увеличения количества Су-75 для международных клиентов".

Напомним, ранее сообщалось, что Россия не оставляет попыток продать Индии свой новый истребитель Су-75. Попытки продолжаются с 2021 года, когда впервые был продемонстрирован макет этого самолета. В Нью-Дели пока не предоставили одобрительный ответ.

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