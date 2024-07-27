Истребитель еще даже не совершил свой первый полет.

Россия не оставляет попыток продать Индии свой новый легкий истребитель Су-75 в контексте замены устаревшего парка индийских самолетов МиГ-29. Попытки продолжаются с 2021 года, когда впервые был продемонстрирован макет этого самолета, пишет индийское издание idrw.org.

Отмечается, что РФ в своих материалах позиционировала Индию как одного из будущих заказчиков истребителя, который сейчас существует только в виде макета. Однако несмотря на настойчивые попытки РФ продавить Су-75 индийским воздушным силам, Нью-Дели пока не предоставила одобрительный ответ.

Первой причиной, почему Индия не хочет заказывать эти самолеты, является то, что речь идет буквально о "коте в мешке". Су-75 Chekmate даже не совершил свой первый полет, который сначала был запланирован на 2023 год, а затем переносился и ожидается не ранее 2026-2027 годов, пишет Defence Express.

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К тому же ранее в этом году стало известно, что Индия утвердила проект собственного истребителя пятого поколения в рамках программы Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) без участия РФ с их Су-57 и Су-75. Проект действительно амбициозный и первые пять прототипов хотят построить в максимально сжатые сроки – на уровне 2028-2029 годов. Хотя сроки могут сместиться, сам старт проекта означает, что Нью-Дели хочет дистанцироваться от Москвы в вопросе самолетов.

Также РФ должна была сотрудничать с Индией в рамках проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) на базе Су-57, который начался еще в 2007 году. Однако в конце концов в 2018 году Индия решила остановить свое участие.

По словам журналистов, РФ ищет покупателей или партнеров на Су-75, потому что создание новых самолетов дело недешевое, а заказчики могли бы облегчить это бремя. В качестве примера, одним из участников программы могла быть Саудовская Аравия, которая в 2023 году приостановила участие в проекте как минимум до первого полета.

Проект Су-75 – что известно

Ранее УНИАН писал, что Кремль продолжает пытаться найти потенциального покупателя для нового истребителя Су-75 Checkmate, который был впервые представлен еще в июле 2021 года. Несмотря на то, что самолет создавался в первую очередь для экспорта, в частности, в страны Африки и Азии, РФ до сих пор не удалось найти заинтересованных покупателей.

Военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков считает, что новые российские истребители Су-57 и Су-75 вряд ли когда-нибудь появятся на фронте в Украине.

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