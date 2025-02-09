Истребители продемонстрируют публике как статично, так и в воздухе.

Истребители F-35 Lightning II и Су-57 впервые заметили вместе. Американский и российский самолеты доставили на авиашоу Aero India 2025, которое будет проходить в городе Бенгалуру с 10 по 14 февраля, сообщает DT Next.

Отмечается, что это первый раз, когда Штаты и РФ демонстрируют свои самолеты на одном авиашоу. Ранее Командование воздушных боевых действий США объявило, что истребители F-35 и F-16 не будут продемонстрированы в рамках Aero India 2025, но позже пересмотрело свое решение.

В издании поделились, что самолеты F-35 из состава 388-го истребительного крыла Военно-воздушных сил США и F-16 из демонстрационной группы "Viper" уже прибыли в аэропорт Елаханка. Истребители продемонстрируют публике как статично, так и в воздухе.

Кроме того, на авиашоу доставили Су-30МКИ Военно-воздушных сил Индии, а также Rafale и МиГ-29К ВМС Индии. Россияне доставили Су-57 на авиашоу несколькими днями ранее.

Российский Су-57 впервые привезли в Индию

Ранее УНИАН сообщал, что российский истребитель Су-57 привезли на выставку вооружения Aero India 2025. Для самолета это будет вторая иностранная демонстрация - впервые его показали за пределами РФ в прошлом году, во время выставки Airshow China, которая проходила в КНР.

Для Москвы пиар-акция оказалась провальной, ведь китайцы, которые увидели самолет вплотную, высмеяли российскую культуру производства.

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