Столтенберг подчеркнул, что "мы должны общаться" с россиянами по таким вопросам, как контроль над вооружениями.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поделился своим видением повестки НАТО на ближайшие годы, и предложил варианты того, каким образом страны альянса должны выстраивать отношения с двумя государствами, выступающими против устоявшегося мирового порядка – Россией и Китаем.

Столтенберг выступил с речью и ответил на вопросы участников онлайн-форума «НАТО-2030», который прошел при поддержке Брукингского института, Совета Германии по международным отношениям и Североатлантического альянса.

Сегодняшняя ситуация в мире является «поворотным моментом» для НАТО, заявил Столтенберг, отметив выход западных союзников из Афганистана и «авторитарное противодействие» России и Китая нынешнему международному порядку, основанному на международном праве.

Читайте такжеЛукашенко и Путин обсудили стремление Украины в НАТОГенсек НАТО высказал обеспокоенность тем, что Россия «ведет массированное наращивание военной мощи от Арктики до Африки». Пекин, в свою очередь, создал «беспрецедентную систему наблюдения и контроля над своим населением», а также угрожает суверенитету Тайваня и других своих соседей, добавил Столтенберг.

По словам главы НАТО, члены Североатлантического альянса «не могут в одиночку противостоять угрозам со стороны России и Китая, а также угрозе изменения климата - они должны действовать вместе», передает Голос Америки.

«Среди членов НАТО очень широкой поддержкой пользуется то, что мы называем дуалистическим подходом к отношениям с Россией, - заявил Столтенберг, - Мы продолжим обеспечивать надежное сдерживание и защиту (от враждебных действий России). В то же время мы верим в возможность диалога».

Несмотря на то, что сейчас в отношениях Запада и России наблюдается спад, невиданный со времен «холодной войны», Столтенберг подчеркнул, что «мы должны общаться» с россиянами по таким вопросам, как контроль над вооружениями.

«Россия – авторитарное государство. Но нет никакого противоречия между ясным пониманием проблем, которые представляет Россия, и необходимостью переговоров с ними», - добавил Столтенберг.

«НАТО - не просто военный альянс. Мы еще и политический альянс. Мы должны использовать механизмы НАТО еще больше, чтобы реагировать на глобальные вызовы», - заявил генсек Альянса.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая