Поведение Трампа свидетельствует, что США больше не уважают свободу, считает депутат.

Депутат Европарламента от Франции публично призвал США вернуть французам Статую Свободы, потому что сейчас американцы, похоже, начали презирать ее. Как сообщает Le Figaro, такое заявление сделал евродепутат Рафаэль Глюксманн на съезде своей партии Place Publique.

"Мы скажем американцам, которые решили перейти на сторону тиранов, американцам, которые увольняют исследователей за проявления научной свободы: "Верните нам Статую Свободы. Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете. Тогда она будет у нас, здесь, во Франции", - заявил он под аплодисменты примерно 1 500 однопартийцев.

Рафаэль Глюксманн, который является горячим сторонником Украины, выразил сожаление по поводу поведения президента США Дональда Трампа в отношении Украины и России.

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Евродепутат также выступил с призывом к "демократическому сопротивлению", чтобы противостоять "фан-клубу Трампа и Маска" в самой Франции.

Как Франция подарила США Статую Свободы

Статую Свободы Франция подарила США в 1886 году в знак дружбы между двумя странами и в честь 100-летия независимости Соединенных Штатов. Идея создания памятника принадлежала французскому юристу и политику Эдуару Лабуле, а скульптором стал Фредерик Огюст Бартольди. Изготовление статуи финансировали французские граждане, тогда как США обязались построить постамент.

Статуя была создана во Франции, а затем разобрана на части и отправлена кораблем в Нью-Йорк, где ее снова собрали на острове Бедлоу (ныне Остров Свободы). Официальное открытие состоялось 28 октября 1886 года с участием президента Гровера Кливленда. С тех пор Статуя Свободы стала одним из главных символов демократии и свободы в мире в целом, а также символом самих США, как наиболее демократической и свободной страны в мире.

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