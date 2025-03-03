Личная неприязнь Трампа к Зеленскому теперь оказывает огромное влияние на внешнюю политику США.

Президент Украины Владимир Зеленский на выходных предпринял определенные шаги, чтобы исправить ущерб после ссоры с президентом США Дональдом Трампом. Однако ему предстоит крайне трудный путь для восстановления отношений в Вашингтоне, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, раскол между Зеленским и Трампом грозит нарушить отношения США с Киевом и западными союзниками. Европейские лидеры пытались наладить эти отношения, звоня Зеленскому и Трампу, однако высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что именно Зеленский должен искать пути примирения со США.

Пока что он предпринял "половинчатые" шаги, пишет издание. Так, он выразил благодарность США и лично Трампу за военную помощь на протяжении многих лет, но не принес извинений за конфликт в Овальном кабинете.

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При этом госсекретарь Марко Рубио обвинил Зеленского в воскресенье в интервью на ABC в срыве запланированного подписания, заявляя, что украинский президент "использовал каждую возможность, чтобы попытаться оправдать Украину по каждому вопросу".

Джон Болтон, который полтора года был советником Трампа по национальной безопасности в его первый срок, сказал, что личная неприязнь Трампа к Зеленскому теперь оказывает огромное влияние на внешнюю политику США.

"Если ему нравится иностранный лидер, у нас хорошие отношения с этой страной. Если ему не нравится иностранный лидер, нам тоже нет. Трамп любит признавать, что ему не нравится Зеленский. Так что вот вам и уравнение", - добавил он.

Джон Хербст, который был послом США на Украине при Джордже Буше-младшем, а сейчас является старшим директором Атлантического совета в Вашингтоне, округ Колумбия, сказал, что Зеленский явно раздражал Трампа во время встречи в Овальном кабинете, неоднократно критикуя Путина и настаивая на предоставлении Трампом гарантий безопасности США перед камерами в прямом эфире.

Зеленский "мог бы лучше себя вести", подняв эти вопросы на частной встрече после встречи в Овальном кабинете, сказал Хербст. Украина действительно нуждается в гарантиях безопасности, сказал он, но встреча в пятницу, как и другие взаимодействия между лидерами, была омрачена их сложными прошлыми отношениями.

"История важна, потому что Трамп помнит вещи", сказал Хербст. "Он помнит обиды. Он также помнит одолжения".

Ссора Зеленского и Трампа

Ранее WSJ писало, что конфликт Зеленского и Трампа был неизбежен, поскольку Трамп по сути занял пророссийскую позицию в войне в Украине, а Зеленский не намерен безоговорочно подчиняться.

В то же время Bloomberg писал, что администрация президента США Дональда Трампа дала понять, что рассматривает Владимира Зеленского как препятствие для оказания помощи Украине, однако столкнулась с парадоксальным противостоянием со стороны украинцев. Чем больше США давят на Зеленского, тем больше украинцев встают на сторону своего президента.

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