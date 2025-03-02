Чем больше в США давят на Зеленского, тем больше украинцев встают на сторону своего президента.

Администрация президента США Дональда Трампа дала понять, что рассматривает Владимира Зеленского как препятствие для оказания помощи Украине, однако столкнулась с парадоксальным противостоянием со стороны украинцев.

Как пишет Bloomberg, политические нападки США на Зеленского усилились после пятничной перепалки в Белом доме. Тогда Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс назвали Зеленского неуважительным и предположили, что его неуступчивость, а не агрессия Москвы, является препятствием на пути к прекращению огня с Россией.

"Парадокс для Трампа и Вэнса заключается в том, что чем больше они давят на Зеленского, тем больше украинцев встают на сторону своего президента. Это динамика, которая проявилась на улицах Киева сразу после фиаско в Овальном кабинете", - пишет издание.

Видео дня

"Трамп хотел унизить нас всех… Несмотря на то, что я не голосовал за Зеленского, моя личная поддержка президента после этого зрелища возросла", - сказал 52-летний фотограф Владислав Мусиенко.

Глава вооруженных сил Украины Генерал Александр Сырский также высказал свою поддержку президенту, заявив, что военные "вместе с Верховным главнокомандующим".

Другой вопрос - как долго еще люди будут оставаться едиными в такой напряженной ситуации, отмечает Bloomberg.

Хотя на фронте наблюдается стабилизация, россияне имеют превосходство в живой силе и вооружении. По словам источников издания, россияне также усиливают давление на информационную сферу, создавая раскол в военных кругах, между военными и обществом, а также между Украиной и ее партнерами.

В то же время возможное мирное соглашение многие украинцы воспримут сложно, и оно будет потенциально опасным с политической точки зрения для того, кто будет стоять у власти.

"Общественные настроения свидетельствуют о том, что даже смена президента не обязательно приведет к появлению лидера, более благосклонного к Трампу и его планам по скорейшей нормализации отношений с Россией", - отмечает издание.

Так, по данным соцопроса группы "Рейтинг", около 83 % украинцев заявили, что согласились бы на прекращение огня только при условии предоставления гарантий безопасности - тот самый камень преткновения, который стал причиной ссоры в Белом доме. Только 2% согласились бы на прекращение огня без всяких условий.

Последствия ссоры Трампа и Зеленского

Как писал CNN, после конфликта Зеленский должен либо волшебным образом "залечить" раскол после ссоры с американским лидером Дональдом Трампом, как-то выжить без Америки, либо отойти в сторону и позволить кому-то другому попытаться.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм также заявил, что после скандала в Белом доме украинский президент должен подать в отставку. На это Зеленский отметил, что решение об отставке президента Украины должен принимать украинский народ.

Вас также могут заинтересовать новости: