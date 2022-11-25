Зато китайские генералы пообещали сдержать ядерные угрозы Путина.

США после вмешательства Китая запретили Польше передать Украине советские МиГ-29 в обмен на обещание Пекина "обезвредить ядерную угрозу Путина".

Как пишет британский журналист Оуен Мэтьюз в публикации для The Spectator о договоренностях США и Китая ему сообщили информированные источники. Речь идет о предложении Польши в первые дни войны.

Польша предложила передать Украине свои истребители, в Вашингтоне сначала согласились, но через день, 8 марта, резко изменили свою позицию. Китайский источник журналиста утверждает, что позиция Пентагона изменилась после неофициальных контактов с Китайской освободительной народной армией. Стороны якобы тайно договорились, что США отклонят предложение Польши по истребителях для Украины, а "пекинские генералы сделают все возможное, чтобы обезвредить ядерную угрозу Путина в ближайшем будущем".

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"Это сработало. США решили, что поставки истребителей зайдут слишком далеко", - сказал источник.

Напомним, что Польша предлагала передать Украине от 26 до 33 своих истребителей Миг-29. Их выпустили в 1980-е годы для ВВС Восточной Германии. В 2003 году самолеты передали Польше за символическую сумму в один евро каждый.

Польские истребители для Украины: что известно

8 марта стало известно о готовности правительства Польши передать в распоряжение Соединенных Штатов Америки все свои истребители МиГ-29, о которых просила Украина.

В то же время Польша призвала США на замену предоставить ей старые самолеты с соответствующими эксплуатационными возможностями. В заявлении также говорилось, что польское правительство призывает поступать так же и других союзников по НАТО, имеющих на вооружении самолеты Миг-29.

Однако в Пентагоне назвали необоснованной инициативу Польши дать в распоряжение Соединенным Штатам свои МиГ-29, чтобы в дальнейшем сделать возможной передачу этих истребителей Украине.

Перед тем The Washington Post в своей редакторской статье заявляло о том, что Байден лично наложил вето на передачу Польшей для ВСУ истребителей МиГ-29 чтобы не провоцировать Путина.

В мае в Пентагоне, отвечая на вопрос прессы, почему прекратились публичные дискуссии о передаче Украине истребителей, заявили, что сейчас ВСУ нуждаются в другом вооружении. В частности - дальнобойной артиллерии для битвы за Донбасс.

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