Военный эксперт напомнил, что в оборонном бюджете США предусмотрено 100 млн долларов на обучение пилотов ВСУ.

Украинские пилоты уже тренируются на американских самолетах. После обучения Вашингтон снабдит нашу страну истребителями.

Когда это произойдет, спрогнозировал на своем YouTube-канале военный эксперт Олег Жданов.

Он считает, что американские военные самолеты могут появиться у ВСУ к концу текущего года.

"Зимой, я вполне допускаю, что в составе Воздушных сил ВСУ могут появиться американские самолеты. Что это будет - F-15, F-16, F-18 - на сегодня сказать практически невозможно", - говорит Жданов.

Он добавил, что появлялась информация о тренировках украинских пилотов на самолетах F-15 или F-16. Точной информации по этому вопросу пока нет.

Военный эксперт напомнил, что в оборонном бюджете США предусмотрено 100 млн долларов на обучение пилотов ВСУ явно не на МиГ и не на Су.

"Я не исключаю зимой появления самолетов западного образца в составе ВСУ", - подытодил Жданов.

Истребители F-15 и F-16 для Украины

Ранее сообщалось, что Украина нуждается в истребителях F-15 и F-16. В Воздушных силах ВСУ заявляли, что вместе с такими самолетами Украине понадобятся и обученные пилоты.

Во второй половине сентября стало известно, что Украина продвинулась в переговорах с США о предоставлении F-16 и систем Patriot.

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер спрогнозировал, что, скорее всего, Украина получит американские истребители F-16 только через два-три года после принятия соответствующего решения о поставке.

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