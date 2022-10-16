Украинские пилоты уже тренируются на американских самолетах. После обучения Вашингтон снабдит нашу страну истребителями.
Когда это произойдет, спрогнозировал на своем YouTube-канале военный эксперт Олег Жданов.
Он считает, что американские военные самолеты могут появиться у ВСУ к концу текущего года.
"Зимой, я вполне допускаю, что в составе Воздушных сил ВСУ могут появиться американские самолеты. Что это будет - F-15, F-16, F-18 - на сегодня сказать практически невозможно", - говорит Жданов.
Он добавил, что появлялась информация о тренировках украинских пилотов на самолетах F-15 или F-16. Точной информации по этому вопросу пока нет.
Военный эксперт напомнил, что в оборонном бюджете США предусмотрено 100 млн долларов на обучение пилотов ВСУ явно не на МиГ и не на Су.
"Я не исключаю зимой появления самолетов западного образца в составе ВСУ", - подытодил Жданов.
Истребители F-15 и F-16 для Украины
Ранее сообщалось, что Украина нуждается в истребителях F-15 и F-16. В Воздушных силах ВСУ заявляли, что вместе с такими самолетами Украине понадобятся и обученные пилоты.
Во второй половине сентября стало известно, что Украина продвинулась в переговорах с США о предоставлении F-16 и систем Patriot.
Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер спрогнозировал, что, скорее всего, Украина получит американские истребители F-16 только через два-три года после принятия соответствующего решения о поставке.