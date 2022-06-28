Отдельно речь шла о российских энергоносителях и постепенном отказе от них.

Лидеры G7 обещают продолжать санкционный давление на РФ и помогать Украине в борьбе с оккупантами.

Об этом говорится в коммюнике G7, обнародованном на сайте Еврокомиссии.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно, предоставляя необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку в ее мужественной защите суверенитета и территориальной целостности. Мы готовы достичь договоренностей вместе с заинтересованными странами и учреждениями и Украиной относительно устойчивых обязательств в сфере безопасности, чтобы помочь Украине защитить себя и обеспечить ее свободное и демократическое будущее", - говорится в документе.

Лидеры G7 также обещают продолжать накладывать серьезные и долговременные санкции на Россию, в частности на золото, чтобы помочь положить конец этой войне.

Одновременно отмечается о готовности помочь стабилизировать и трансформировать мировую экономику и обязательства постепенно отказаться от зависимости от российской энергетики без вреда для климатических и экологических целей.

"Мы будем работать над тем, чтобы постепенно уничтожить нашу зависимость от российской энергетики, в том числе путем постепенного прекращения или запрета на импорт российского угля и нефти. Мы призываем Китай повлиять на Россию, чтобы та немедленно прекратила военную агрессию – и немедленно и безоговорочно вывела свои войска из Украины", - говорится в коммюнике.

Лидеры "Большой семерки" также предостерегли РФ от применения химического, биологического или ядерного оружия или связанными с ним веществами в Украине. Такие действия будут иметь серьезные последствия

"Агрессия россии против Украины создает широкие угрозы, в том числе для нашей критической инфраструктуры. Поэтому мы принимаем меры для повышения киберустойчивости цифровых технологий инфраструктуры внутри и между нашими странами", - говорится в документе.

К заявлению лидеров G7 также присоединились лидеры Аргентины, Индии, Индонезии, Сенегала и Южной Африки.

Ранее лидеры стран "Большой семерки" отреагировали на ракетный удар российской армии по торговому центру в Кременчуге. Они заверили, что президент РФ Владимир Путин и все виновные понесут ответственность.

Вас также могут заинтересовать новости: