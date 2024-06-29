Кандидат в президенты США Дональд Трамп отличился новым загадочным заявлением, намекающим на несостоятельность Джо Байдена как американского лидера. Он заявил, что если у США будет "умный президент", то врагов у Вашингтона не будет.
Так, во время предвыборного митинга в Вирджинии Трамп заявил, что Россия, Китай и КНДР "не уважают" нынешнего президента США.
"У нас есть внешние враги – Китай, Россия, Северная Корея. Но они на самом деле не враги, если бы у нас был умный президент. Они не будут врагами, если у нас будет умный президент, они будут делать прекрасные вещи", – заявил кандидат в президенты.
Кроме того, Трамп снова заявил, что сможет закончить войну между Украиной и Россией после своей победы на выборах и сделает это до того, как зайдет в Белый дом.
Выборы в США - что говорил Трамп
Агентство Reuters писало, что два ключевых советника Дональда Трампа - Кит Келлогг и Фред Фляйц - представили ему план завершения войны в Украине. Отмечалось, что данный план предусматривает, что Украина сможет получить больше американского оружия, если начнет мирные переговоры с РФ.
Позже в избирательном штабе Трампа уточнили, что если он будет переизбран президентом США, то его приоритетом будет скорейшее окончание войны между Россией и Украиной, но европейские страны должны делать больший вклад в поддержку безопасности.
В ходе дебатов с Джо Байденом Трамп заявил, что Владимир Путин захватит Украину. При этом он несколько раз подчеркнул, что Россия никогда не напала бы, если бы он был президентом.