Они призывают не прекращать поддержку страны.

Проведение политики мира через силу является важным как для выживания Украины, так и для безопасности Соединенных Штатов Америки. Именно поэтому Вашингтон должен оставаться на стороне Украины в этой войне.

Об этом в колонке для The New York Times написали государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин. Так, кремлевский правитель Путин хотел свергнуть украинское правительство, установить в Киеве марионеточный режим и выставить Запад слабым, но так и не смог достичь своих стратегических целей:

"Все это является свидетельством стойкости украинского войска и силы украинского народа. Это также результат непоколебимого американского руководства, которое объединило союзников и партнеров по всему миру, чтобы помочь Украине выжить под имперским наступлением Кремля. Соединенные Штаты должны развивать этот исторический успех, а не потерять его".

Несмотря на огромные стратегические достижения, украинская армия до сих пор сталкивается с серьезными вызовами на поле боя, а критическая инфраструктура подвергается бомбардировкам со стороны оккупантов. В то же время Россия несет огромные потери и Путин все чаще сталкивается с мучительной дилеммой: начать мобилизацию, которая может дестабилизировать ситуацию в РФ, или договориться с Украиной о прекращении войны.

Видео дня

"Поскольку господин Путин сохраняет свои имперские амбиции, отказ от наших рычагов влияния сейчас через сокращение помощи и принудительное преждевременное прекращение огня просто позволит мистеру Путину отдохнуть, перестроиться и, наконец, повторно атаковать. Это был бы мир через капитуляцию, который не был бы миром вообще", - говорится в колонке.

Такой сценарий означал бы, что Украина будет "раздавлена под сапогом Путина", на Европу упадет тень тирана, который хочет восстановить Московскую империю, а другие друзья Штатов могут столкнуться с рисками агрессии со стороны автократов, которые воспримут победу РФ как "лицензию на охоту".

В то же время Америке придется тратить больше ресурсов и брать на себя больший риск, чтобы защищаться не только от Путина, но и от других автократов и "агентов хаоса":

"Проведение политики мира через силу является жизненно важным для выживания Украины и безопасности Америки. Соединенные Штаты и их союзники и партнеры должны продолжать поддерживать Украину и укреплять свои позиции для переговоров, которые когда-то приведут к концу агрессивной войны господина Путина".

План Трампа по завершению войны

Напомним, ранее избранный президент Штатов сообщил, что хочет встретиться с кремлевским правителем Путиным, чтобы обсудить войну против Украины.

Американский политик неоднократно заявлял, что этому конфликту надо положить конец, поскольку и Россия, и Украина понесли большие потери. Его кандидат на должность главы Пентагона во время слушаний вообще не упомянул о роли Штатов в этой войне, отметив, что она должна закончиться.

Вас также могут заинтересовать новости: